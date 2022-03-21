نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض المحفظة الرقمية في توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثيرون في معرفة كيفية عرض المحفظة الرقمية في توكلنا، حيث قامت الهيئة السعودية للبيانات بتدشين تطبيق توكلنا وذلك لدعم الجهد المبذول من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كشف تطبيق توكلنا يوم 13 نوفمبر عام 2021 عن طريقة استعراض الأوراق والوثائق الشخصية الخاصة بالمستخدم بواسطة المحفظة الرقمية.

عرض المحفظة الرقمية في توكلنا

تسهل خدمة المحفظة الرقمية الصادر من خلال تطبيق توكلنا الحصول على العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على تطبيق توكلنا عن طريق الجوال.

تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر.

كتابة رقم التحقق بدقة وتسجيل الدخول على الفور.

الضغط على تبويب الخدمات.

اختيار تبويب المحفظة.

تظهر على الفور كل الأوراق الخاصة بك.

تطبيق توكلنا

يقدم هذا التطبيق العديد من الخدمات للمواطنين أثناء فترة منع التجول لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد وأهم هذه الخدمات خدمة المحفظة الرقمية التي تمكن المستخدم من استعراض كافة الأوراق الرسمية الخاصة به مثل الهوية الشخصية والإقامة.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

هناك مجموعة من الخطوات التي تمكن كل مواطن سعودي من تسجيل الدخول على هذا التطبيق والاستفادة من خدماته المتعددة، وهي كالتالي:

الدخول على المتجر واختيار تطبيق توكلنا وتحميله على الهاتف.

اختيار تبويب التطبيق من الجوال.

الضغط على تسجيل الدخول.

كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

تسجيل رقم الهوية في حالة المواطن السعودي، كتابة رقم الإقامة في حالة المقيمين.

يشترط كتابة تاريخ الميلاد هجريًا هي حالة المواطن السعودي، وكتابته ميلاديًا في حالة المقيمين.

تظهر على الفور كل الشروط والأحكام الخاصة بالتطبيق.

قراءة هذه الشروط بدقة والموافقة عليها ثم الضغط على التالي.

تسجيل كلمة المرور في المكان المحدد لها.

ينبغي التأكد من تفعيل ال GPS حتى يتمكن التطبيق من تحديد مكان الإقامة بشكل صحيح.

القيام بكتابة كل البيانات المطلوبة.

تحديد عدد الأشخاص المقيمين مع المستخدم في محل الأقامة.

الضغط على “أبدأ”.

تفعيل رقم هاتف المستخدم.

في نهاية مقال عرض المحفظة الرقمية في توكلنا حيث تم توضيح آلية عرض الأوراق الشخصية الخاصة بالمستخدم عن طريق المحفظة الرقمية من تطبيق توكلنا، مع عرض معلومات عن تطبيق توكلنا و توضيح طريقة التسجيل فيه.