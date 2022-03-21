نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط استحقاق الدعم للمستفيدين المقبولين قدم عبر sbis.hrsd

يبحث الكثير من الناس عن شروط الضمان الاجتماعي المطور، وهي شروط من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، وتلك الشروط تستخدمها المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم الدعم لمن يستحق، وتعتبر تلك الشروط منطقية للغاية، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443



تتمثل شروط الضمان الاجتماعي المطور في النقاط التالية:

أن يكون الموظف حاملًا للجنسية السعودية، ومقيمًا بشكل دائم في المملكة، ويستثنى من هذا الشرط: المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل يحمل الجنسية السعودية.

المرأة الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.

الأبناء للمرأة الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي.

الأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يملكون بطاقات التنقل.

أن يقل دخل المحتسب للموظف عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريالًا سعوديًا للموظف ، و550 ريالًا سعوديًا فرد من أفراد أسرته.

أن تنطبق على الموظف معايير امتلاك واستخدام الثروة المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام بحيث يحسن توزيع التعويض الممنوح له.

ألا يمتلك الموظف أصولًا ذات قيمةٍ.

أن يلتزم الموظف بمتطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم للأبناء وبرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

ألا يكون الموظف مقيمًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة كمراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.

الضمان الاجتماعي المطور

لا يمكنك أن تساءل عن نظام الضمان الاجتماعي المطور دون أن تعلم عن نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهو نظام تقوم به المملكة العربية السعودية عن رؤية 2030، وهي واحدة من الأنظمة التي تهدف إلى تقديم خدمة إجتماعية لبعض المواطنين، وتعتبر تلك الخدمة واحدة من الخدمات التي تهدف إلى تحويل المواطن من حالة الخمول إلى الاستهلاك، وهو دليل على مدى اهتمام المملكة العربية السعودية بأبناءها، وتعتبر تلك الخدمة الاجتماعية متاحة بواسطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويعتبر ذلك النظام من الأنظمة التي عملت على التنمية الاقتصادية داخل المجتمع، ويتم صرفه خلال يوم محدد في كل شهر ميلادي.

عمل نظام الضمان الاجتماعي المطور على التواصل مع المواطن السعودي عن بعد، وذلك بغرض توفير الوقت والمجهود، ولقد وضعت الوزارة طريقة التصميم في منصات الكترونية سريعة وسهلة التفاعل معها.