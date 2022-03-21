نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحكام ehkaam تعلن عن أبرز التعديلات الصادرة للنظر في طلبات تملك العقارات اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منصة إحكام ehkaam عن أبرز التعديلات التي صدرت للنظر في طلبات تملك العقارات اليوم، وذلك بعد صدور الموافقة السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعها وولي عهده الأمين على تمديد فترة استقبال الطلبات الخاصة بتملك العقارات عبر منصة إحكام الإلكترونية، إلى جانب تعديل بعض القواعد والضوابط الخاصة بها، وقد تعلق ذلك بطلبات التملك التي لا تزيد فيها مساحة العقار محل الطلب عن 2500 متر مربع سكني، و5000 متر مربع زراعي، ومن خلال ثقفني ننشر أبرز التعديلات الواردة على النظام، بالإضافة إلى توفير رابط منصة إحكام تسجيل دخول الرسمي.

منصة إحكام ehkaam

تم الإعلان اليوم الاثنين بتاريخ 18 شعبان 1443هـ عن أهم التعديلات الواردة على طلبات تملك العقارات من المواطنين ، حيث أقرت تمديد استقبال طلبات تملك العقارات بناءً على التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين التي تجسد مدى اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يخدم المواطنين، والتأكيد على استمرار منصة إحكام واللجان المشكلة في استقبال ودراسة الطلبات التي تتعلق بالصكوك الصادرة من المحاكم العامة.

كما أـوضحت أبرز القواعد والضوابط التي تم تعديلها للنظر في الطلبات المقدمة إليها لتملك العقارات بالمملكة العربية السعودية، حيث أوجبت ألا ينظر في أي طلب سبق الفصل فيه بحكم نهائي، وعدم النظر في أي طلب يدخل ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بناءً على الأوامر أو الأنظمة السارية، كما يجب ألا يعارض العقار التنظيم والتخطيط أو أياً من المشروعات التنموية للمملكة.

ويجب أن يقدم مالك العقار إقراراً بالموافقة على التخطيط، إلى جانب عدم المطالبة بالتعويض أو المعارضة لأيٍ من الإجراءات المتصلة بهذا الشأن، وعند زيادة مساحة العقار عن المساحة الموضحة عالية للسكني والزراعي، فيكون النظر في الطلب مستنداً إلى أقرب تصوير جوي أو فضائي واضح ومعتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، ويجب أن يقتصر على المساحة المحياة بشكل فعلي وفقاً لما تم توضيحه من المصورات الجوية.

رابط تسجيل دخول منصة إحكام

تعتبر منصة إحكام هي الأمانة العامة للجان المختصة بالنظر في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين لتملك العقارات، فهي المختصة بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة من أجل دعم لجان النظر في الطلبات الخاصة بالتملك أو التعديل، وإثبات التملك للعقارات التي تقع داخل الحدود، كما تنظر في طلبات التعديل على صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين، ويمكن الحصول على رابط منصة إحكام ehkaam الرسمي من خلال التالي:

رابط منصة إحكام تسجيل الدخول (https://ehkaam.sa).

ويجب العلم أن الهدف من لجان النظر في طلبات التملك للعقارات التابعة إلى منصة إحكام هو المساهمة في إثبات التملك للعقار وخلق بيئة عقارية موثوقة، إلى جانب تعزيز مبادئ العدالة والشفافية بين المواطنين، بالإضافة إلى دراسة الطلبات المقدمة إليها، ويمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد للجان من خلال رقم منصة إحكام 920035544 من الأحد إلى الخميس اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً.