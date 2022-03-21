نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي الدفعة الثالثة لشهر مارس 2022 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي شهر مارس 2022 الدفعة الثالثة بالممكة العربية السعودية لمستحقيها المنطبقة عليهم الشروط مكتملي الأهلية بدأت اليوم 21 مارس 2022 الموافق 18 شعبان 1443، ووفق آخر مستجدات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد دعت منصة الضمان الاجتماعي جميع المستفيدين بسرعة التسجيل وتحديث البيانات على برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد في مدة ال 6 أشهر القادمة وفق الموعد المحدد بالوزارة والتي تم الإعلان عنها في 20 نوفمبر 2021م الماضي وحتى يوم 23 مايو القادم 2022م.

اليوم بدء صرف موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي شهر مارس 2022

في نفس السياق السابق ذكره فقد قد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما سبق أن الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة تم تطويره لتحقيق عدة أهداف أبرزها التالي:

الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب.

كذلك العمل على زيادة عدد خدمات التمكين والتوظيف للفئة المشمولة بالنظام الجديد.

أيضًا ضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها.

بالإضافة إلى تحسين أداء القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين للوصول إلى أعلى جودة تعزز حياتهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة 1443

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق شروط الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة الواجب توافرها للاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين

رابط الاستعلام في نظام الضمان المطور بالمملكة 2022

ولراغبي الاستعلام في الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور. كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد. يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال. قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 2022

في نفس السياق السابق ذكره فإن رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور والتسجيل الإلكتروني في الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية 1443هـ، واحتساب المعاش المستحق من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو كالتالي: