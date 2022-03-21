طرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية و طلب إعفاء من القروض

طرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية هذا ما يبحث عنه عدد كبير جدًا من المواطنين السعوديين المحتاجين والأسر التي تعاني من الدخل الضيق و البسيط الذين لا يستطيعون مواجهة ظروف الحياة لذلك يعانون من ازمة مالية، ولهذا تعد مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من أهم المؤسسات الخيرية التي تساعد وتساهم في مساعدات الكثير من المواطنين و الأسر المحتاجة و محدودة الدخل، ولكن تستهدف المؤسسة أكثر الأسر احتياجًا و مستحقين لهذا الدعم سواء كان الدعم المادي أو إعفاء من سداد الديون و القروض أو توفير العلاج للمستحقين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو عمليات خطيرة، وسنقدم لكم طرق تقديم طلب مساعدة و شروط الحصول على الدعم.

طريقة تقديم طلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكنك تقديم طلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد إلكتروني من خلال بوابة المؤسسة الرسمي، طريقة تقديم الطلب هي:

في البداية قم بالتوجه إلى بوابة مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.

بعد ذلك قم بالدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على طلب مساعدة مالية.

قم بإدخال البيانات المطلوبة وملئ نموذج طلب التقديم.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم النقر على إرسال الطلب.

شروط الحصول على مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم على طلب المساعدات وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

رفع المتقدم كافة المستندات والأوراق التي تثبت الحالة الاجتماعية للمتقدم.

إرسال طلب و رساله الي الأمير عبد العزيز بن فهد موضحاً بها كافة بياناتك الشخصية.

أرقام التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدة

يمكنك التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال الإتصال على الأرقام الخاصة بالمؤسسة الرسمية و الاستعلام من خدمة العملاء والأرقام هي: