تمويل شخصي من بنك الأهلي السعودي للمواطنين والمقيمين

تمويل شخصي من بنك الأهلي، هو احد التمويلات الهامة التي يقدمها البنك لكل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويعتبر البنك الأهلي التجاري من اقدم البنوك داخل الأراضي السعودية والتي تم أنشاءه في عام 1952 ميلاديا، ويمتلك البنك عدد من المميزات الهامة جدا والتي تلاقى استحسان كبير من قبل عملائه سواء من المواطنين أو المقيمين، ويقدم عدد مختلف من القروض منها تمويل شخصي بنك الأهلي والذي هو موضوع مقالتنا اليوم والتي سوف نتحدث عنه بالتفاصيل ونتعرف على شروطه ومميزاته، وهناك خدمات إلكترونية مختلفه منها خدمة الأهلي أون لاين والتي من خلالها يمكن التعرف على جميع القروض المقدمة وأنواعها من خلال الموبايل ودون الذهاب أي فرع من فروع البنك، ومن خلال السطور القادمة سوف نتحدث اكثر عن تمويل شخصي من البنك الأهلي.

تمويل شخصي من بنك الأهلي

يسعى دائما بنك الأهلي التجاري إلى تطوير جميع خدماته المصرفية والإلكترونية من اجل مواكبة البنوك العالمية، ونجده ينوع في تقديم القروض ومنها تمويل بنك الأهلي بدون ضمانات وهو احد مميزات البنك والتي يسعى إلى مساعدة جميع الأشخاص داخل المملكة، ويقدم البنك الأهلي أيضا التمويل العقاري من اجل بناء مسكن أو شراء وحده سكنيه له ولأسرته، تمويل شخصي من بنك الأهلي به عدد من المميزات التي تجعله من اهم القروض المقدمة، وقد تم وضع أيضا عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل من يريد الحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي وسوف نتعرف عليها من خلال السطور القادمة.

مميزات تمويل بنك الأهلي التجاري

الحصول على قرض بحد ادني 5000 ريال سعودي.

البنك الأهلي التجاري يتميز بعد احتساب نسبة مئويه.

عدم احتساب فوائد سنويه إذا كان فترة السداد تصل إلى 6 شهور.

خطوات التقديم على تمويل بنك الأهلي

يجب أولا الدخول على موقع بنك الأهلي الإلكتروني.

قم بكتابة الاسم الأول والأخير.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية للسعوديين، ورقم الإقامة للمقيمين.

قم بكتابة الجنسية.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.

بعدها يمكن الحصول على تمويل شخصي بنك الأهلي.

شروط تمويل البنك الأهلي السعودي

أولا يجب أن يكون العميل احد موظفي احد القطاعين سواء قطاع عام أو قطاع خاص.

يجب على العميل السعودي راتبه لا يقل عن 3000 ريال، وللعميل الوافد عن 4000 ريال.

فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.

لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

كيفية التقديم على طلب تمويل من البنك الأهلي