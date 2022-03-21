نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الواتساب والجوال لتواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدة وسداد الديون في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية عرفت بالمساعدات المختلفة التي تقدمها للمواطنين السعوديين في مختلف أنحاء المملكة، فهي واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية اليوم ينجذب إليها ألاف المواطنين مطالبين بتقديم المساعدات المالية والعينية والعلاجية، وتقدم المؤسسة لجميع المواطنين المساعدات بعد التأكد من استحقاقهم لها، فهناك شروط معينيه يجب توافرها في المتقدمين للموافقة على طلبهم، كما أن هناك صيغة معينة لكتابة الطلب يجب اتباعها سوف نوضح لكم كل ذلك بالإضافة إلى طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد وأرقام الواتساب والجوال لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.

نموذج الصيغة الصحيحة لطلب مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

بسم الله الرحمن الرحيم أتقدم بالتحية والتقدير لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد وبعد أقدم لكم طلب مساعد “ذكر نوع المساعدة المطلوبة” وأتمنى من سموكم النظر لوضعي والتعاطف معه، فأنا غير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات أسرتي. تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. أسم المرسل/… العنوان/…. رقم الجوال/….

رقم الواتساب والجوال لتواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

لإرسال طلب المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد والتواصل معها:

موقع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد على الأنترنت.

على الأنترنت. عنوان المؤسسة: nahdat al marifah, Ar rawdah, Jeddah, Saudi Arabia 6600

رقم الواتساب: 8004000000

رقم المؤسسة لتواصل من داخل السعودية: 485232658966

لتواصل من خارج السعودية على رقم المؤسسة: 920030003

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد فهي استكمال لمسيرة والديه في العطاء والأعمال الخيرية فقد قام بتأسسها الملك فهد رحمه الله، وقد قامت الأمير الجوهرة باستكمال أعمال زوجها في الأعمال الخيرية وتقديم المساعدات للفقراء والراغبين في الزواج، ليستكمل الأمير عبد العزيز بن فهد تلك الأعمال الخيرية من خلال المؤسسة، ويعتبر من اشهر الأعمال الخيرية التي قام بتقديمها مؤخراً هو سداد ديون “الشمري” أحد اليوتيوبرز المتوفين.

رقم مكتب مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد في منطقة تبوك

عنوان المؤسسة في منطقة تبوك: المملكة العربية السعودية- مدينة تبوك- طريق الأمير فهد بن سلكان- بجوار مبني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الرقم الموحد: 920015152

التواصل من خارج منطقة تبوك: 0144221238

البريد السعودي: ص.ب تبوك 598 – الرمز البريدي 71421

البريد الإلكتروني: [email protected]

رقم الفاكس: 0144237533

الأمير عبد العزيز بن فهد يصرف المعونات في شهر رمضان

تقدم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية المساعدات الخيرية في شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال عمل مشروعات الأطعام للفقراء داخل السعودية، فتعمل المؤسسة على توفير الوجبات الغذائية والسلع الاستهلاكية لأعداد كبيرة من المحتاجين وأيضاً لدور الإيواء.

المؤسسات الخيرية داخل السعودية

تعددت المؤسسات الخيرية التي تعمل على تقديم المساعدات المختلفة للمواطنين داخل السعودية، وسوف نوضح لكم البعض منها: