نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط المستحقين والغير مستحقين للحصول علي الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المقال التالي
نقدم لكم أهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطوّر، حيث أن الضمان الاجتماعي المطور هو خدمة قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع حكومة المملكة العربية السعودية، وتهدف الخدمة إلى توفير دعم مادي للأسر والمواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم بسبب أن ظروفهم المادية ليست جيدة حيث تساهم في تحقيق الاستقرار والأمن المادي لتلك الأسر حتى تستطيع التكيّف مع الظروف المعيشية الصعبة وحالات الغلاء التي نواجهها جميعًا.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ
كي يكون المواطن السعودي مستحقًا لخدمة الضمان الاجتماعي المطوّر يجب أن تتوافر به بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي:-
- يجب أن يكون المواطن المتقدم على الخدمة سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
- بينما يُستثنى من الشرط السابق المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي والمطلقة والأرملة الأجنبية ولكن لديها أطفال من أب سعودي.
- كما أنه يُستنثى أيضًا الأشخاص من ذوي الإعاقة واليتامى والأرامل الذين لديهم بطاقات تنقل داخل المملكة السعودية.
- يجب أن يكون دخل المواطن المتقدم على الخدمة أقل من 11 ألف ريال سعودي وبينما يقل دخل كل فرد من أفراد الأسرة عن 550 ريال سعودي.
- عدم إقامة المتقدم في أي دار من دور الإيواء أو مراكزها في السعودية ولا يمتلك أي أصل عريق ذي قيمة عالية.
- وأيضًا يجب أن يستوفى المتقدم كل شروط الوزارة بشأن تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لأبنائه ويجب التزام أفراد الأسرة ببرامج التوظيف.
- إذا كان عائل الأسرة يعول أكثر من أسرة يمكن لكل أسرة الحصول على معاش مستقل.
متى يكون المواطن السعودي غير مستحق للضمان الاجتماعي؟
- إذا اختل شرط واحد من شروط الاستحقاق التي ذكرناها أعلاه.
- كما أنه إذا تم إمداد الموقع أو رفع أي بيانات خاطئة وبدون أي صحة.
- يجب تحديث البيانات وتسجيلها شهريًا وإذا لم يتم تحديثها كل شهر يتم إيقاف صرف الراتب.
- إذا استطاع المستفيد العمل إذ يتمتع بالقدرة البدنية والصحية يم سحب منه الاستحقاق حتى يبدأ في الالتحاق بأي مهنة.
- يتم إيقاف الخدمة أيضًا إذا تم عرض أي عمل مناسب للمستفيد ولم يقبل به يتم إيقاف الخدمة فورًا عنه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط المستحقين والغير مستحقين للحصول علي الضمان الاجتماعي المطور 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.