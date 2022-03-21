شروط المستحقين والغير مستحقين للحصول علي الضمان الاجتماعي المطور 1443

نقدم لكم أهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطوّر، حيث أن الضمان الاجتماعي المطور هو خدمة قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع حكومة المملكة العربية السعودية، وتهدف الخدمة إلى توفير دعم مادي للأسر والمواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم بسبب أن ظروفهم المادية ليست جيدة حيث تساهم في تحقيق الاستقرار والأمن المادي لتلك الأسر حتى تستطيع التكيّف مع الظروف المعيشية الصعبة وحالات الغلاء التي نواجهها جميعًا.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

كي يكون المواطن السعودي مستحقًا لخدمة الضمان الاجتماعي المطوّر يجب أن تتوافر به بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي:-

يجب أن يكون المواطن المتقدم على الخدمة سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

بينما يُستثنى من الشرط السابق المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي والمطلقة والأرملة الأجنبية ولكن لديها أطفال من أب سعودي.

كما أنه يُستنثى أيضًا الأشخاص من ذوي الإعاقة واليتامى والأرامل الذين لديهم بطاقات تنقل داخل المملكة السعودية.

يجب أن يكون دخل المواطن المتقدم على الخدمة أقل من 11 ألف ريال سعودي وبينما يقل دخل كل فرد من أفراد الأسرة عن 550 ريال سعودي.

عدم إقامة المتقدم في أي دار من دور الإيواء أو مراكزها في السعودية ولا يمتلك أي أصل عريق ذي قيمة عالية.

وأيضًا يجب أن يستوفى المتقدم كل شروط الوزارة بشأن تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لأبنائه ويجب التزام أفراد الأسرة ببرامج التوظيف.

إذا كان عائل الأسرة يعول أكثر من أسرة يمكن لكل أسرة الحصول على معاش مستقل.

متى يكون المواطن السعودي غير مستحق للضمان الاجتماعي؟