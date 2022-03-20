كم باقي علي موعد بداية الترم الثالث في السعودية واجازات الفصل الدراسي الثالث

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موعد الفصل الدراسي الثالث والإجازات 1443 أعلنت وزارة التربية والتعليم في السعودية عن خطة التقويم للفصل الدراسي الثالث 2022، حيث أنها السنة الأولى إضافة عام دراسي جديد وهو الفصل الدراسي الثالث بعدما اعتمدت الوزارة النظام الجديد في التعلم وتخطيط من سنة إلى ثلاث فصول واخذها الطلاب من الفصل الدراسى الاول والفصل الثاني، لذلك يتساءل العديد من الطلاب واولياء الامور الفصل الدراسي الثالث، الذي حددته الوزارة في جدول التقويم الدراسي الذي يعرض جميع مواعيد الفصول للسنة الدراسية وأيضا الاجازات والاجازات المطولة بالتفصيل، وسوف نعرض خلال الفقرات التالية هذا الموعد
موعد بداية الترم الثالث
تبعا للجدول التقويم الدراسي الذي وضعته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، فإن الفصل الدراسي الثالث يبدأ يوم الأحد الموافق 20 من شهر ابريل 2022 الموافق 17 من شهر رمضان 1,443، وذلك في جميع المدارس وجميع المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية حيث أن الفصل الدراسي الثالث يحتوي على العديد من الإجازات والاجازات المطولة التي تعطي الطالب قسط من الراحة وتبتعد عن الروتين في النظام القديم، حيث تحرص دائما وزاره التعليم على التجديد والتغيير واتباع طرق مختلفه وجديده في التعلم لكي تكسب الطالب العديد من المهارات.
اجازات الفصل الدراسي الثالث
بعد انتهاء الطلاب من الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني يأخذ الطالب إجازة ثم يبدأ الفصل الدراسي الثالث الذي يحتوي على الإجازات المطولة، والتي وضحتها وزارة التعليم السعودية في جدول التقويم الدراسي يوضح بدايه ونهايه هذه الإجازات، لكي يستطيع الطالب أن يتعرف والتي منها اجازة عيد الفطر والإجازات الأخرى والتي تكون مواعيدها على النحو التالي
- بداية الفصل الدراسي الثالث الأحد الموافق 20 من شهر مارس لعام 2022 و 27 من شهر شعبان.
- بداية إجازة عيد الفطر المبارك لجميع المدارس يوم 25 من شهر أبريل عام 2022 والموافق 24 من شهر رمضان 1443.
- عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم 8 من شهر مايو لعام 2022 الموافق 7 من شهر الشوار 1443
- بداية اجازة نهاية الاسبوع الطويلة والتي تكون يوم 25 مايو 2022.
- بداية اجازة نهاية اسبوع طويلة وتكون يوم 15 من شهر يوليو لعام 2022 الموافق 16 من شهر ذي القعدة للعام 1443.
- لتكون اجازة نهاية العام او الاجازة الصيفية والتي من المقرر ان تبدا 30 من شهر يونيو 2022 والموافق واحد من ذو الحجة 1443
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