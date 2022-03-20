رابط حجز موعد الضمان الاجتماعي mol.gov.sa “خدمة الموعد الإلكتروني hrsd.gov.sa” على موقع وزارة الموارد البشرية

رابط حجز موعد الضمان الاجتماعي mol.gov.sa عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa للضمان الاجتماعي المطور على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، هذا ويتم تقديم خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي للراغبين من مواطني المملكة في القيام بمراجعة بجميع مدن ومناطق المملكة، ويتم حجز موعد الضمان الاجتماعي عن طريق رابط الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت قد أطلقت خدمة الموعد الإلكتروني للتيسير على مواطني المملكة من عملاء الضمان لمنع الذهاب العشوائي لمكاتب الضمان تجنبا لللزحام والتكدس،وذلك تهدف تسهيل القيام بمراجعات عملاء الضمان الاجتماعي، وتقديم الخدمة على أكمل وجه، وذلك توفيراً للوقت والجهد، وتحقيق أفصى استفادة في أقل وقت.

رابط حجز موعد الضمان الاجتماعي mol.gov.sa “خدمة الموعد الإلكتروني hrsd.gov.sa”

ومن الجدير بالذكر ما صرح به “ياسر البابطين” وهو المشرف العام التنفيذي على فروع مكاتب الوزارة، حيث صرح بأن تفعيل خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي لحل مشكلات التقديم في الضمان الاجتماعي المطور، يأتي في إطار خطة المملكة في التحول الرقمي في تعاملات الحكومة مع المواطنين، وذلك من خلال تعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية، بما يدعم تقديم الخدمات على الوجه الصحيح لمصلحة المواطنين والمقيمين، ويمكن للراغبين في حجز موعد الضمان الاجتماعي إلكترونيا اتباع ما يلي من خطوات:

الدخول على رابط حجز موعد الضمان الاجتماعي على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة بد الخدمة.

سيتم الانتقال إلى خدمة الموعد الإلكتروني صفحة mol.gov.sa حجز موعد مسبق .

. إدخال البيانات المطلوبة

اختيار نوع الخدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي.

تحديد بيانات الحجز

تحديد قطاع ومدينة الفرع المناسب.

تفاصيل الحجز (اليوم / وفترة الموعد)

إدخال (رقم الهوية / الإقامة) ورقم الجوال

كتابة رمز التحقق (CAPTCHA) واختيار حجز

يُطلب من المستخدم إدخال رمز التحقق المرسل من خلال ابشر

استكمال البيانات الأساسية واختيار الفرع الذي يرغب المواطن في مراجعته.

استكمال البيانات الأساسية واختيار الفرع الذي يرغب المواطن في مراجعته.

يتم حجز الموعد للمستخدم وعرض رسالة الحجز ويتم ارسال رسالة SMS على بيانات الاتصال المدخلة

الاستعلام عن موعد حجز الضمان الاجتماعي المطور “خدمة الموعد الإلكتروني”