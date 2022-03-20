نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أدعية للأم بمناسبة عيد الأم 2022: أفضل دعاء للأم بمناسبة يوم الأم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب عيد الأم فإن الجميع يبحثوا عن الأدعية المثالية احتفالاً بهذا اليوم، حتى يعبروا فيه عن شعورهم ومدى محبتهم للأم، ويدعوا لها دائماً بالخير وأن يديمها الله في حياتهم بجميع الأوقات، والدعاء هو أفضل هدية يمكن تقديمها لأي شخص وليس الأم فقط، فدائماً دعوة الولد الصالح ينفع الأم كثيراً، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنقدم إليكم أدعية للام بمناسبة عيد الأم.

أدعية للأم بمناسبة عيد الأم

أياً كان الشيء الذي يقال بحق الأم لن يكفي، فهي تعبت وتحملت، وتسهر الليالي وتذوق ألم الولادة ثم تتعب بالتربية وتهتم بتعليمهم، وتسهر عند مرضهم وتعطي لأولادها الحب والحنان الكافي، فعاطفتها تتجه نحو أبنائها دائماً، فأعظم ما يمكن تقديمه لهن بهذا اليوم هو أن تدعو لهم بالخير والبركة، فمنهم مازال على قيد الحياة أطال الله في أعمارهم، ومنهم من انتقل إلى رحمة الله نسأل الله لهن الغفران وأعلى الجنان، وإليكم أدعية للأم بمناسبة هذا اليوم العظيم وهي كالآتي:

يا رب أسألك أن تجعل أمي من السيدات الصالحات اللاتي سيدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، ونسألك أن ترفع درجاتهم بالجنة وأن تجعل ذكرها طيباً دنيا وآخرة و تقر عينها بالشيء الذي يرضيها ويدخل الفرحة على قلبها ويسر خاطرها ونظرها، اللهم اجعلنا من البارين بها وارزقها سكينة وسعادة وفرحة وارزقها ماتتمنى.

نسألك يا الله أن تعين أمي على طاعتك وأن ترزقها حسن العبادة، وتجعل لسانها دائماً يداوم على ذكرك وشكرك بكافة الأوقات والأحيان اللهم تقبل منها الدعاء والطاعة واجعلها من عبادك الذين تحبهم وترضى عنهم دنيا وآخرة.

أسألك يا الله أن ترزق أمي عمراً طويلاً تقضيه في طاعتك وتجعل قلبها دائماً معلقاً بك، اللهم اجعلها منشغلة بعبادتك، وابعد عنها جميع الأشياء التي تضرها اللهم ادخل السرور والسعادة على قلبها وابعد عنها من يفسد حياتها وارزقها الرضا والخير وأحسن خاتمتها وتوفها وأنت راض عنها وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد آخر الأنبياء والرسل.

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دعاء مستجاب للأم بمناسبة عيد الأم

يجب على كل شخص له أم سواء كانت لا تزال حية أطال الله عمرها أو حتى توفاها الله غفر لها أن يقوم بالدعاء لها دائماً بكافة الأوقات، فهي الصدر الحنون والمكان الآمن الذي يلجأ إليه الجميع، وجهها طيب وهي ركن السعادة بالحياة وشفاء لكل داء، وإليكم دعاء مستجاب للأم وهو كالآتي:

اللهم نسألك أن تحمي أمي من الشقاء الدنيوي، وأن تبعد عنها كافة المصاعب والابتلاءات ونسألك أن تكفيها برزقك وفضلك، وتغمرها بعافيتك وتقر عينيها بما تريد وتفرح، اللهم ابعد عنها كافة الآلام والأمراض والأسقام وأخرجها من قلب الضيق وفرج همها، وافتح لها كافة أبواب رحمتك ونسألك رزقها من فضلك الذي لا ينفذ.

اللهم نسألك أن تشرح صدرها وتيسر أمرها وتفرج كربها وتغفر لها ذنبها بالدنيا والآخرة آمين، يا مجيب الدعوات اللهم مد أمي بالصحة والعافية والعمر الطويل وادم عليها نعمك وثبتها على دينك وتقبل طاعتها وقيامها وصيامها وتسبيحها واستجب دعائها اللهم، استرها وارض عنها وارحمها واجعلنا بارين بها وقر عيونها بنا وأحسن حياتها وارزق قلبها السكينة والعافيه

عيد الأم

تاريخ هذا اليوم كبير هو يرجع لعام 1955 بمصر، حيث أن هناك كاتب صحفي يسمى على آمين كتب بجريدة الأخبار عن هذا اليوم وانتشاره بين الشعب المصري، تقديراً للأمهات والاحتفال بهم حتى يحصلوا على هدايا تدخل السرور على قلوبهم، وإجازة تجعلهم يستريحون من الحياة الروتينية وأعمالهم التي لا تنتهي، وليس شرطاً أن تقدم هدايا عيد الأم بشكل مادي فمن الممكن أن يتم أخذ الأم في جولات ترفيهية بأماكن تفضلها وتحبها، وهذا أمر معنوي عظيم في قلبها.

وبهذا نكون انتهينا من الحديث عن أدعية للام بمناسبة عيد الأم والأدعية المستجابة للأم ووضحنا لكم تاريخ عيد الأم وكيف بدأ.