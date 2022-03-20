موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالهجري والميلادي دفعة إبريل وخطوات التسجيل

ننشر لكم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 لكل المستحقين في دفعة شهر إبريل والمقرر لها نهاية شهر مارس، حيث ننشر لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور بالهجري والميلادي وسط حالة من الترقب بين أوساط كل المستحقين لنزول الضمان الاجتماعي المطور، يعد الضمان الاجتماعي المطور واحدا من أهم الخدمات المقدمة في السعودية والتي تستحوذ اهتمام المستحقين لكل المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة القادمة

ننشر لكم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الدفعة المقبلة بالهجري والميلادي لكل المستحقين.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالهجري: الخميس 28-8-1443 هجريا.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالميلادي: الخميس 31-3-2022.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال مجموعة من الشروط البسيطة المحددة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

القيام بإختيار الخدمات الإلكترونية.

إختيار تسجيل مستخدم جديد.

القيام بإدخال البيانات الخاصة بالمستخدم في المكان المخصص.

القيام بحفظ البيانات بشكل كبير.

العمل على إستكمال الطلب بالتسجيل في الضمان الاجتماعي وإرسال رسالة نصية والعمل على تفعيل الطلب والقبول بشكل رسمي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد مجموعة من الشروط من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.