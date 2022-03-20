نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط وشروط وظائف الحرس الوطني السعودي 1443 للالتحاق بالخدمة العسكرية (رجال) لحمله البكالوريوس والدبلوم بجميع المناطق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وشروط وظائف الحرس الوطني السعودي 1443 وقد قامت وزارة الحرس الوطني السعودية بالإعلان عن فتح باب القبول في الخدمة العسكرية للرجال بجميع المناطق في المملكة العربية السعودية وذلك لمدة خمسة أيام، حيث أشارت إلى فتح باب التسجيل من قبل الراغبين في الحصول على الوظائف العسكرية، حيث أعلنت رسميا عن المواعيد الخاصة بالتسجيل وموعد انتهاءها بالإضافة إلى الشروط والضوابط التي يجب توفرها للتسجيل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) وموعد التسجيل.

موعد التسجيل في الخدمة العسكرية للرجال في الوظائف العسكرية

ومن المقرر أن يبدأ التقديم من قبل الرجال الراغبين في التسجيل في الخدمة العسكرية للوظائف العسكرية بداية من يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر شعبان 1443، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر شعبان، وقد أشارت وزارة الحرس الوطني إلى أنه سوف يتم توفير مجموعة من الوظائف العسكرية وذلك لحملة البكالوريوس وذلك في فروع علم النفس وكذلك فروع الخدمة الاجتماعية، وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل الإلكتروني ليتم التسجيل في الموعد المحدد، ليكون على النحو التالي.

رابط وشروط وظائف الحرس الوطني السعودي 1443

شروط التسجيل في الخدمة العسكرية للرجال في الوظائف العسكرية 1443

وقد تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها من قبل الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية للرجال في المملكة العربية السعودية، وهي على النحو التالي.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد حكم عليه مسبقا في أحد الجرائم المخلة للشرف أو الآداب.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن ثماني عشر عاما.

يجب أن يكون المتقدم لائق بدنيا.

من الضروري ألا يكون المتقدم طوله أقل من 160 سنتيمتر.

تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/TDA5KyUPjN pic.twitter.com/O0BG6INGBj — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/TDA5KyUPjN pic.twitter.com/O0BG6INGBj — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 20, 2022

المؤهلات المطلوبة لوظائف الحرس الوطني

الثانوية العامة. – الدبلوم. – البكالوريوس.

إمكان العمل:

مختلف مناطق المملكة.

موعد التقديم لوظائف الحرس الوطني السعودي

موعد التقديم التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/08/17هـ الموافق 2022/03/20م موعد انتهاء التقديم ينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/08/21هـ الموافق 2022/03/24م

التخصصات المطلوبة لطلبه الدبلوم والبكالوريوس