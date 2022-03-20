نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية وموعد صرفها للمستحقين من الضمان الاجتماعي في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما يقوم خادم الحرمين الشريفين بالعمل على إعطاء العديد من المنح الخيرية للمحتاجين قبل شهر رمضان الكريم، للعمل على سد احتياجتهم خلال هذا الشهر المعظم، لذلك من الآن يبحث المستفيدين من الضمان الاجتماعي عن المكرمة الملكية التي يتم الإعلان عنها قبل بداية شهر رمضان للعمل على شراء كامل الاحتياجات هذا الشهر ولنتعرف الآن على المزيد من التفاصيل.

المكرمة الملكية

هي منحة سنوية تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي ويشرف عليها الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين من أجل سد حاجة جميع المواطنين السعوديين والمؤهلين للحصول على هذا الدعم من أجل سد حاجتهم مع قرب صرف معاش الضمان، ويمكنك التعرف على المزيد من التفاصيل عبر النظر إلى الفقرات التالية.

أهم شروط المكرمة الملكية لشهر رمضان

إذا كنت من مستحقي معاش الضمان الاجتماعي أو تريدون الحصول على المكرمة الملكية يجب أن يكون تتوفر لديكم الشروط التالية:

حاصل على الجنسية السعودية.

يقل راتبه الشهري عن 3000 ريال.

لا يمتلك أي سجل تجاري أو مبنى عقاري.

أن يكون متواجد داخل المملكة قبل صدور المكرمة بثلاث أشهر.

ما هو مبلغ صرف المكرمة الملكية لرب الأسرة؟

حرصت الجهات المعنية على القيام بنشر المبالغ المستحقة لرب الأسرة والمعيلين المستحقين لهذا الدعم خلال شهر رمضان وأعلنوا أن رب الأسرة يحصل على ألف ريال سعودي أم كل شخص داخل الأسرة يحصل على 500 ريال سعودي فقط، ويجب أن يعلم المستحقين لزيادة التأكيد أنه يتم فرز العدد، ليتعرفوا على المستحقين لهذا المعاش المضاف.

رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية

إذا كنت من المستحقين تستطيع الآن أن تقوم بالاستعلام عن المكرمة الملكية لتتعرف إذا كنت من ضمن قائمة الأسماء المضافة أم لا ويمكنك ذلك عن طريق البدء في اتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سجل الدخول بواسطة كلمة المرور والبريد الإلكتروني والتأشير على رمز التحقق.

ادخل على الخدمات وأبدأ في الضغط على الاستعلام لتحصل على المعلومة الكافية التي تريد الحصول عليها.

متى موعد صرف المكرمة الملكية؟

لم تقم وزارة الموارد البشرية أو الجهات المعنية بالمكرمة الملكية بالإعلان عن موعد محدد لنزولها، لكن أيام وسيتمم البدء في تنزليها، لأن معاش الضمان الاجتماعي أصبح قريب للغاية، لذلك يجب على جميع المستفيدين استخدام الطريقة التي حرصنا على كتابتها لكم في الفقرة السابقة لتستعلموا ما إذا كنتم من المستحقين أم لا.