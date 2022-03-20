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عمر شويل - جدة موعد فتح التسجيل في اختبار التحصيلي 1443؛ يُعد الاختبار التحصيلي الذي يقوم عليه المركز الوطني للقياس والتقويم من أهم الاختبارات التي تهتم بها المملكة السعودية حيث أنه يساعد على معرفة مستوى الطلاب وعند اجتيازهم الاختبار يتمكنوا من التسجيل في الجامعات لذلك فهو ذو أهمية كبيرة ومن خلال التالي نوضح لكم متى يتم فتح التسجيل في اختبار التحصيلي 1443.

موعد فتح التسجيل في اختبار التحصيلي 1443

قام المركز الوطني للقياس بتحديد موعد التسجيل في اختبار التحصيلي حيث يتم التسجيل على فترتين لكل من الذكور والإناث هما :

حيث تبدأ الفترة الأولى للذكور من يوم 19 جمادي الأخر الموافق 1/2/2022 وينتهي التسجيل في هذه الفترة يوم 2 شعبان 1443 الموافق 15/3/2022.

وتبدأ الفترة الثانية يوم 19 جمادي الآخر 1443 الموافق 1 فبراير 2022 وتنتهي 12/4/2022.

أما بالنسبة للإناث فتبدأ الفترة الأولى 27 جمادي الآخر 1443 الموافق 8 فبراير 2022 وتنتهي 2 شعبان 1443 الموافق 15 مارس 2022.

بينما تكون الفترة الثانية للإناث يوم 8 فبراير 2022 وتنتهي 12 أبريل 2022.

طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي 1443

يمكن التسجيل في اختبار التحصيلي عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس. تدوين رقم السجل المدني. ثم كتابة رقم المرور. النقر على أنا لست روبوت. الضغط على تسجيل دخول. اختيار كلمة اختبارات من القائمة الرئيسية ثم اختيار اختبار التحصيلي. اختيار نوع الاختبار ثم النقر على تسجيل. قراءة الشروط والأحكام ثم النقر بالموافقة عليهم. يجب تفعيل اختيار مشاركة الموقع. تحديد المركز الذي تود إجراء الاختبار به ثم تحديد يوم من الأيام المتاحة. التأكد من صحة البيانات. تقديم الطلب ثم تسديد الرسوم.

خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج بعد إجراء الاختبارات عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس. كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور في موضعهم. الضغط على تسجيل دخول. النقر على الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي. تحديد الاختبار الذي ترغب في معرفة نتيجته. اختيار البحث بواسطة رقم المشترك أو رقم السجل. كتابة الرقم المطلوب. ثم تدوين رمز التحقق. النقر على بحث.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا هذا المقال موعد فتح التسجيل في التحصيلي 1443، كما وضحنا لكم طريقة التسجيل في اختبارات التحصيلي وكذلك خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443.