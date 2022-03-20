رابط تقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis وآلية احتساب معاش الضمان

رابط تقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية السعودية والذي يخدم شريحة كبيرة من عملاء مؤسسة الضمان الاجتماعي في المملكة، وذلك يكون ضمن حزمه كبيرة من الخدمات والمنصات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لأبناء الشعب السعودي الذين يستهدفون الحصول على معاش الضمان الاجتماعي ولكن أولا لابد من توافر شروط استحقاق دعم الضمان، حيث تم خلال الفترة الماضية بعض التعديلات علي نظام الضمان الاجتماعي وذلك من أجل لدعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة بشكل أكبر من مستحقي الزكاة، كل ذلك رغبة في أن يتمكنوا من تعزيز حياتهم وتوفير مستوى لائق من العيش عبر الكثير من الخدمات التي تقدم لهم.

رابط تقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن بدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور والذي تم إصداره بمرسوم ملكي في تاريخ 02 / 04 / 1442 هـ، وكان الهدف من النظام الجديد هو تقديم الدعم المناسب للأسر الأكثر احتياجًا، وتم تحديد شروط النظام الاجتماعي المطور ليحقق أهداف الحماية الاجتماعية المتنوعة، حيث يوفر لهم نظام الضمان الاجتماعي المطور الفرصة للاستقلال والتحول إلى أشخاص منتجين عن طريق التدريب وتوفير العروض المناسبة للعمل وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، كما أتاحت الوزارة رابط تقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis بشكل رسمي وذلك للتسهيل على المواطنين للوصول للخدمة المرادة لهم.

آلية احتساب معاش الضمان

بعد التقديم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور وقبول الطلب يتم حساب معاش الضمان الاجتماعي وفقًا لآلية محددة تم الإعلان عنها من قبل الوزارة، حيث قالت أن احتساب المعاش سيكون وفقًا لما يلي: