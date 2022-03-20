نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis وآلية احتساب معاش الضمان في المقال التالي
رابط تقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية السعودية والذي يخدم شريحة كبيرة من عملاء مؤسسة الضمان الاجتماعي في المملكة، وذلك يكون ضمن حزمه كبيرة من الخدمات والمنصات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لأبناء الشعب السعودي الذين يستهدفون الحصول على معاش الضمان الاجتماعي ولكن أولا لابد من توافر شروط استحقاق دعم الضمان، حيث تم خلال الفترة الماضية بعض التعديلات علي نظام الضمان الاجتماعي وذلك من أجل لدعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة بشكل أكبر من مستحقي الزكاة، كل ذلك رغبة في أن يتمكنوا من تعزيز حياتهم وتوفير مستوى لائق من العيش عبر الكثير من الخدمات التي تقدم لهم.
رابط تقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis
وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن بدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور والذي تم إصداره بمرسوم ملكي في تاريخ 02 / 04 / 1442 هـ، وكان الهدف من النظام الجديد هو تقديم الدعم المناسب للأسر الأكثر احتياجًا، وتم تحديد شروط النظام الاجتماعي المطور ليحقق أهداف الحماية الاجتماعية المتنوعة، حيث يوفر لهم نظام الضمان الاجتماعي المطور الفرصة للاستقلال والتحول إلى أشخاص منتجين عن طريق التدريب وتوفير العروض المناسبة للعمل وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، كما أتاحت الوزارة رابط تقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis بشكل رسمي وذلك للتسهيل على المواطنين للوصول للخدمة المرادة لهم.
آلية احتساب معاش الضمان
بعد التقديم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور وقبول الطلب يتم حساب معاش الضمان الاجتماعي وفقًا لآلية محددة تم الإعلان عنها من قبل الوزارة، حيث قالت أن احتساب المعاش سيكون وفقًا لما يلي:
- يتم تحديد المعاش للفرد المستقل والأسرة من خلال جمع القيمة الكلية للدخل الشهري لعائل وأفراد الأسرة العاملين.
- ومن ثم يتم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري.
- إضافة الدخل غير المكتسب والذي يمكن الحصول عليه من دعم الحكومة.
- تم مقارنة قيمة الدخل المحتسب مع قيمة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي المستحق والذي يتم حسابه حسب عدد أفراد الأسرة ودخل كل فرد.
- يتم الرد على المتقدم خلال فترة أقصاها 20 يوم من تاريخ تقديم الطلب.
- يتم صرف المعاش المستحق مع بداية الشهر التالي.
- في حالة إذا كان العائل قد صدر ضده حكم بعدم أهليته متاح للأسرة اختيار الشخص الذي تراه مناسب ليصبح هو العائل.
- في حالة وجود أي تغيير في أوضاع الأسرة يجب إبلاغ الوزارة بذلك حتى لا يتعرض الفرد للعقوبة: مع العلم أنه يجب الإبلاغ خلال 15 يوم من تاريخ التغيير.
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