نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة تويوتا برادو 2023 الجديدة الجيل الخامس وسعرها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات تويوتا برادو 2023 ، السيارات الرياضية من تويوتا تتصدر من حيث نوع السيارات متعددة الاستخدامات حيث أن سيارة تويوتا برادو تعتبر من ضمن قوائم المركبات عالية الفخامة والقوة بالسوق المصري والسعودي أيضاً، كما أن الذي ينتظر وصول الجيل الخامس من شكل برادو 2023 كموديل. كما أن تويوتا تقول أن برادو 2023 ستكون جديدة بشكل تام تصميم وتجهيز وأداء. جدير بالذكر أنه بوصول سيارة برادو الشكل الجديد كلياً 2023 تكون بذلك سيارة الجيل الرابع قد أمضت بالخدمة 12 سنة حيث أن بداية ظهور العربة كانت عام 2009 ، ويتم تداول أخبار كثيرة عن أن ميعاد نزول السيارة سيكون في صيف 2022. فتابعونا لمعرفة كل جديد.

مواصفات تويوتا برادو 2023

انتشرت صور تخيلية للسيارة على منصات التواصل الاجتماعية من قِبَل مجموعة من الخبراء. حيث أشارت تقارير جديدة إلى أن موعد نزول برادو 2023. ومن الأرجح أن يتم نزولها في آخر 2022 بدلاً من 2023.

سيارة تويوتا prado تتميز بأشياء عديدة بخلاف ما ذكرناه في مقدمة المقالة. مثل :-

السيارة بها مقصورة فاخرة ومتطورة لكي توفر مستويات عالية من الراحة والترفيه لكلا السائق والركاب.

السيارة بها شاشات متصلة بها ويمكنك منها أن تصلها بالهواتف الذكية.

بالإضافة إلى أنظمة متقدمة لمساعدة السائق عند القيادة.

كما تأتي مواصفات تويوتا برادو 2023 بأفضل وسائل وطرق الأمان والسلامة لكل الركاب في المقاعد الأمامية والخلفية.

بأفضل وسائل وطرق الأمان والسلامة لكل الركاب في المقاعد الأمامية والخلفية. كذلك أنظمة توجيه عالية الجودة مما ستجعل السيارة قادرة على مواجهة كل التضاريس والظروف المناخية والسير على الطرق الوعرة.

نظام DAC وهو مساعدة النزول على المنحدرات.

نظام تنبيه الانحراف عن المسار LDA.

كذلك نظام مثبت السرعة الراداري الديناميكي DRCC.

نظام KDSS التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني.

من مواصفات تويوتا برادو 2023 أنه بها نظام مراقبة المنطقة العمياء BSM.

أنه بها نظام مراقبة المنطقة العمياء BSM. كما أن هناك نظام التحذير عند الرجوع إلى الخلف RCTA.

نظام الإضاءة العالية المتكيفة AHS.

نظام رؤيا خارجية محيطية في تويوتا 2023.

شكل برادو 2023

تأتي مواصفات تويوتا برادو 2023 الجيل الخامس بأشياء عديدة منها :-

سيارة تويوتا prado تأتي بتصميم جديد كلياً حيث تأتي بشبك أمامي جديد.

تأتي بتصميم جديد كلياً حيث تأتي بشبك أمامي جديد. بالإضافة إلى أنوار رئيسية مختلفة عن الجيل السابق.

كذلك تضليعات بارزة لسيارة برادو 2023 حيث تظهر السيارة بأبعاد أكبر من السابق.

تأتي الواجهة الخلفية بشكل جديد تماماً في تويوتا 2023.

كما أنه تنطلق تويوتا 2023 بمجموعة من أحدث تجهيزات السلامة والأمان منها :

سبعة وسائد هوائية.

بالإضافة إلى نظام منع انغلاق الفرامل ABS.

نظام EBD وهو التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل.

كما أن هناك نظام التحكم بثبات السيارة الذي هو VSC.

نظام التحكم بالتماسك A-TRC.

كذلك نظام PCS وهو الأمان ما قبل التصادم.

نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات HAC.

تويوتا 2023

وبسؤال الكثيرين عن المحرك ومواصفات تويوتا برادو 2023 فموقعكم المفضل ثقفني يخبركم بآخر المستجدات للسيارة. لأنه من المتوقع أن يستمر مع تويوتا برادو المحرك القديم.

حيث أنه تويوتا prado سعة 2700 سي سي (2.7 لتر).

سعة 2700 سي سي (2.7 لتر). قوة 164حصان مكون من 4 أسطوانات.

المحرك يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بستة سرعات.

بالإضافة إلى أقصى عزم دوران للمحرك حيث يبلغ 246 نيوتن / متر.

سعة الخزان 87 لتر.

كما تفيد مصادر من تويوتا أن سيارة تويوتا 2023 برادو القادمة سوف يصدر منها نسخه هجينة مع محركات السيارات من فئة هايبرد. والتي يتراوح سعتها من 2,5 لتر إلى 2,7 لتر. كما أن هناك توقعات باستبدال محرك الهايبرد إلى محرك ديزل بسعة 2800 سي سي (2.8 لتر) ذو 4 أسطوانات.

أما بالنسبة لسعر السيارة في مصر فيبلغ مليون و 300 ألف جنيه مصري وستنزل السيارة بفئة واحدة.

وفي السعودية سيتراوح ما بين 168 ألف ريال سعودي إلى 223 ألف ريال سعودي حسب الفئة المختارة وللمزيد حول الموضوع تابعونا رواد موقع ثقفني.