منتج تمويل الأصول من خلال شركة كرناف للحلول التمويلية .. تفاصيل كاملة

منتج تمويل الأصول ، تقوم شركة التمويل كرناف بتوزيع تمويل الأصول الإنتاجية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير رأس المال العامل لجميع العملاء الذين يرغبون في توليد تدفق نقدي للمشاريع التي سيديرها العميل. من خلال هذه المزايا ، يمكن تلبية أنواع مختلفة من دعم العملاء ويجب على العملاء الراغبين في الحصول على قرض الأصول الإنتاجية تقديم ضمان لهذا التمويل.

الأوراق الضرورية للتحصل على منتج تمويل الأصول

يجب توفير مجموعة من المستندات ، بما في ذلك ما يلي:

تأكد من سلامة خطاب الطلب ، بشرط أن يكون مصدقًا من الغرفة التجارية إحضار كتيب يشرح المنشأة وأنشطتها إحضار نسخة من التسجيل التجاري للمنشأة واشتراط أن تكون سارية المفعول إحضار صورة من مدير المنشأة أو بطاقة هوية المالك نسخة من التوكيل المفوض بالتوقيع وقرار الشريك يجب تقديم شهادة انتساب الرابطة بشرط أن تكون سارية المفعول إحضار صورة من ملف سكتش “مصدق” وكذلك رخصة البناء كشف حساب مصرفي لمدة 12 شهرًا مختومًا من البنك طباعة موافقة العميل على تقرير سمة الائتماني على النشرة الرسمية للعميل يجب أن تحضر ميزانية الشركة لآخر 36 شهرًا إحضار إثبات البنك الذي يظهر رصيدك حتى الآن – تعبئة استمارة المعلومات الأساسية بشرط أن تكون مختومة الإفصاح عن الأصول المملوكة للعملاء رسم تخطيطي لتحديد المستفيدين من تمويل كرناف إحضار قائمة بالمشاريع الجارية والمنفذة ، مطابقة لقائمة شركات تمويل كنف المعتمدة.

كيف استطيع التسجيل على تمويل المشاريع الصغيرة

يجب عليك الذهاب إلى أقرب فرع للشركة في منطقتك لتقديم طلب تمويل لموظف في الشركة ، أو الاتصال بخدمة العملاء الموجودة على موقع شركة Karnaf الرسمي ، والتي يمكن التواصل عبر الأرقام التالية لهذه المنطقة:

يمكن الاتصال بالمكتب الرئيسي بالرياض على الرقم التالي: “00966114404430” حيث يمكن التواصل مع الشركة من خلال مكاتبها بالمنطقة الغربية بجدة على رقم الهاتف التالي: “00966122343560” كما يمكن الاتصال بشركة كرنف في مكتب بلدية الخبر بالمنطقة الشرقية على الرقم التالي: “00966138305415”.

رقم تقديم شكوى في كرناف

تواصل مع كرناف بخصوص تمويل المنتجات عن طريق الاتصال على الرقم التالي: “00966114404430”. من ناحية أخرى ، تظل جميع مكاتب الشركة في جميع أنحاء المملكة مفتوحة من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 5 صباحًا. في المساء ، ما عدا الجمعة والسبت ، هو يوم عطلة رسمية. مرة في الأسبوع.