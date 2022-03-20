طريقة شراء أسهم أرامكو من بنك الراجحي، سعيًا من السعودية في تسهيل الخدمات على المواطنين والمقيمين فقد وفرت شركة أرامكو خدمة الاكتتاب لدى أرامكو للراغبين في المشاركة بالشركة من خلال مصرف الراجحي والعديد من البنوك الأخرى، ولكن يظل مصرف الراجحي من أبرز وأفضل تلك البنوك وفي السطور التالية توضح للراغبين في المشاركة بشركة ارامكوا طريقة المشاركة من مصرف الراجحي.

كيفية فتح محفظة أسهم استثمارية في تداول الراجحي

هناك عدة خطوات بسيطة من أجل قيام العميل وبسهولة بفتح محفظة أسهم استثمارية بالراجحي:

من رابط مصرف الراجحي يتم اختيار خدمة تداول الراجحي. ومن ثم التسجيل الجديد في المصرف لوضع البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب والحرص على كتابة البيانات بشكلها الصحيح. عند الوصول لإجراء التحقق يتم إجرائه ومن ثم النقر على متابعة لقراءة الشروط والأحكام ووضع البيانات الشخصية مرة أخرى. على العميل تحديد نوعية الحساب سواء كان الحساب فردي أو تابع لشركة ومن ثم زر التالي لإنهاء خطوات فتح الحساب وسهولة استخدام خدمة تداول الراجحي.

طريقة شراء أسهم أرامكو بنك الراجحي

وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم الآن الانتقال إلى طريقة وخطوات القيام بشراء أسهم أرامكو من الراجحي للراغبين في الاكتتاب لدى أرامكو ومشاركة الشركة وهي خطوات بسيطة ومحددة عبارة عن: