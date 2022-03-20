دعم للمطلقات والارامل.. رابط التسجيل في سكني 1443 والشروط المطلوبة

دعم للمطلقات والأرامل.. رابط التسجيل في سكني 1443 قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بالكشف عن طريقة التسجيل في سكني 1443هـ الخاصة بالأرامل والمطلقات وأعلنت أيضًا عن الشروط الواجب توافرها حتى يتم القبول والاستحقاق للخدمة المقدمة، حيث قدمت الوزارة بأوامر من الحكومة السعودية بتوفير خدمة سكني حتى تتمكن من توفير وحدات سكنية للمرأة الأرملة أو المطلقة في المملكة بحيث يتمكنوا من العيش تحت كيان خاص بهم في راحة وسنوضح كل ذلك في السطور القادمة في مقالنا اليوم.

طريقة التسجيل في سكني 1443هـ للأرامل والمطلقات

أوضحت وزارة الإسكان السعودية عن طرق التسجيل في دعم سكني للأرامل والمطلقات والطريقة تتمثل في الخطوات التالية: –

قم بالدخول على رابط الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة سكني والرابط هو https://sakani.housing.sa .

. ثم قم بتسجيل دخولك على الموقع من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية ثم النقر على زر “تحقق”.

بعد ذلك قم بملء كافة البيانات المطلوبة منك مثل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول ثم قم بكتابة كلمة سر مناسبة.

حتى يتم حصولك على رقم التفعيل سيتم إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على رمز التحقق ثم قم بإدخاله ثم انقر على أيقونة “تسجيل”.

قم بالموافقة والتعهد على اتباع كافة شروط وأحكام الدعم السكني الخاص بالنساء ثم أجب على السؤال وتأكد من صحة بياناتك.

يتم طرح بعض الأسئلة الأخرى التي تؤكد مدى استحقاقك قم بالإجابة عليها كلها ثم اختر بين المشاريع المتاحة بعد أن يتم تسجيلك بنجاح.

شروط استحقاق في دعم سكني 1443م

كما أعلنت الوزارة عن بعض الشروط العامة الواجب توافرها في المواطن السعودي حتى يكون مستحقًا لدعم سكني والشروط هي:-