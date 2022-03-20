كيفية التقديم على إعانة مساعدة زواج الراجحي 1443

طريقة التقديم على إعانة مساعدة زواج الراجحي يقبل الكثير عليها من راغبي الزواج حيث تستهدف مؤسسة زواج الراجحي المقبلين على الزواج و الغير قادرين علي إتمام مصروفات الزواج نظرا لتكلفة مصاريف الزواج وخاصة الشباب الذين يقبلون على الزواج للمرة الأولي في حياتهم لإتمام زواجهم والبدء بتأسيس بيت وحياة زوجية مستقرة ولكن مؤسسة زواج الراجحي تقوم بتسهيل هذا الأمر على راغبي الحصول على هذه الإعانة ولكن بناءا علي مجموعة من الشروط لابد من توافرها في المتقدم حتى يتمكن من الحصول على هذه الإعانة بكل سهولة.

خطوات التقديم لمساعدة زواج الراجحي

الدخول إلى صفحة التقديم إعانة زواج الراجحي. قم بتعبئة البيانات الشخصية الخاصة بمقدم الطلب وتشمل على العنوان والاسم ورقم الجوال والبريد وغير ذلك. سجل كافة البيانات التي تخص المستوى التعليمي والوظيفي ومكان السكن. الاستمرار في استكمال باقي البيانات بكتابة اسم العائلة وما هي صله مقدم الطلب. كما يجب إدخال وثيقة عقد زواج. ثم رفع صورة رسمية مصدقة من هذا العقد عقد النكاح. اكتب المهر المتفق عليه في الحقول المخصصة لذلك.

قم برفع نموذج من المستندات الأتية:

صورة ضوئية واضحة من بطاقة الأحوال المدنية. تعريف بالراتب من محل عملة في حالة إذا كان المتقدم موظفا. أما إذا كان غير موظف فيجب أحضار بيانات من التأمينات أو ما يسمى بالبرنت. اخر مؤهل علمي حصل علية المتقدم. يجب الضغط للموافقة على الشروط والضوابط المحددة. اخر خطوة الضغط على الزر التقديم.

طرق التواصل مع مؤسسة وقف الراجحي للزواج

قد وفرت مؤسسة وقف الراجحي للزواج رقم للاتصال وهو:. 0556 27777.

أو يمكن الاتصال من خلال البريد الإلكتروني.

وأيضا من خلال الذهاب المباشرة إلى مكتب المؤسسة الكائن في شارع القناة بمنطقة بريده بجوار جمعية مكافحة التدخين.

ما هي طرق التواصل مع مؤسسة أسرتي

الأفراد الذين يرغبون بمساعدات الزواج يمكنهم التواصل مع الجمعية التي تقوم بإدارة وتنفيذ مشروع الراجحي الخيري وتقديم المساعدات سواء كانت نقدية أو عينيه يمكنهم التواصل عن طريق واحدة من القنوات الأتية: