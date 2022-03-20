تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فاتورتك بيدك وأهم خدماته وطريقة إنشاء الحساب. تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المختلفة. كما تعمل الحكومة جاهدة من أجل تطوير هذه الخدمات وإضافة كل ماهو جديد إليها. ولذلك فتقوم الحكومة بتحويل مختلف الخدمات التي تقدمها إلى الشكل الرقمي الإلكتروني. وذلك للاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل الذي يحدث في العالم أجمع. كما يتم تقديم الخدمات الإلكترونية للحد من الإزدحام وكذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطن. وكذلك تعتبر هذه أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030. كما يمكنك التعرف أيضاً على طريقة سداد فاتورة الكهرباء 1443 أسهل الطرق للسداد وطرق الاستعلام عن الفاتورة المختلفة.

تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء تعتبر من أهم الفواتير التي تهم جميع المواطنين وكذلك المقيمين داخل المملكة العربية السعودية. ولذلك فقامت الشركة السعودية للكهرباء بتقديم للمواطنين تطبيق إلكتروني ذكي يساعدهم في معرفة كل جديد عن فاتورة الكهرباء بكل بساطة. كما يتميز تطبيق فاتورتك بيدك بمجموعة من المزايا. فهو يتميز بسهولة استخدامه وكذلك سهولة تحميل التطبيق واستخدامه وكذلك الخدمات التي يقدمها. حيث يقوم تطبيق فاتورتك بيدك مجموعة من الخدمات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. ويمكننا عرض أهم هذه الخدمات كما يلي:

يعمل التطبيق على عرض مختلف بيانات فاتورة الكهرباء

كما يقوم بإرفاق صورة من الفاتورة إليك من خلال البريد الإلكتروني

كما يوم بإستعراض شرائح الكهرباء

وكذلك بيانات السداد

كما يمكن المستفيد من التسجيل في خدمة الرسائل الخاصة بالكهرباء وكذلك إلغاء الاشتراك وكذلك خدمة الفاتورة الإلكترونية

كما يعرض التطبيق أماكن مكاتب الخدمات للمشترك

كا يقدم التطبيق خدمات حسابي المختلفة.

خطوات إنشاء حساب في التطبيق

ولكي يتمكن المواطن من الاستفادة بالخدمات والمزايا التي يقدمها تطبيق فاتورتك بيدك. يجب أن يقوم بإنشاء حساب على التطبيق ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لإنشاء حساب كما يلي: