نظام فارس تسجيل دخول الخدمة الذاتية للموظفين

نظام فارس تسجيل دخول، فقد وفرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية منصة فارس كأحد المراجع الإلكترونية للكثير من الخدمات التي تتم بشكل إلكتروني فقط والتي تعد مرتبطة بالموظفين والموظفات بالمملكة، وتهدف الوزارة من توفير نظام فارس إلى تحسين وتطوير العملية التعليمية من عدة جوانب سواء إدارياً أو تنظيمياً أو تعليمياً، ويتوفر ذلك لجميع الخدمات التي تقدمها المنصة للعاملين في كافة الوظائف التعليمية للموظفين والإداريين وكذلك للمعلمين، حيث يتوفر الحصول على الخدمات الإدارية في أي وقت ومن أي مكان يرغب به المستخدم، وتتسم هذه الخدمات بالسرعة لتوفير وقت ومجهود الجميع، وسوف نوفر لكم رابط نظام فارس تسجيل دخول.

نظام فارس تسجيل دخول

يتوفر التسجيل في نظام فارس بالخدمة بالذاتية والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة بشكل إلكتروني، ويتم ذلك بواسطة خطوات ميسرة من خلال تنفيذ هذه الخطوات:

الدخول على منصة فارس من خلال ذلك الرابط: دخول فارس.

النقر على تبويب إنشاء مستخدم جديد.

إدخال البيانات المطلوبة من جانب المنصة والخاصة بالمستخدم.

إدراج رقم الهوية الوطنية.

إدراج رقم الآيبان الذي يخص المستخدم الخاص بنزول الراتب الشهري.

تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بكل فرد.

إدخال رقم الجوال الشخصي.

إدخال رمز التحقق في المكان المخصص له.

الضغط على “تقديم”.

ثم إدخال رمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية إلى الجوال الذي تم تسجيله في النظام.

تعيين رمز المرور الشخصي للمستخدم.

الاستعلام عن ترقيات فارس

تتوفر خدمات إلكترونية هامة يتم الاستعلام عنها من خلال الجوال أو أي حاسوب آلي، وترتبط خدمات منصة فارس لجميع الموظفين والموظفات في المملكة العربية السعودية بخدمات هامة يتم البحث عنها يومياً، على أن يتم الاستعلام بهذه الخطوات: