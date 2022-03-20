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عمر شويل - جدة الديوان الملكي السعودي وبرقيات المساعدة الشخصية 1443، حيث تحرص القيادة السعودية علي توفير العديد من منافذ المساندة الاجتماعية لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث ترعي الدولة كافة الأسر والأفراد التي تعاني من أزمات مالية ومشاكل شخصية ويحتاجون إلى تلقي مساعدة من قيادة المملكة، وهو ما توفر من خلال الهيئة العامة للديوان الملكي السعودي، الذي يعد أحد بوابات العمل الرسمية والمصرح بها من أجل تلقي خطابات مساعدة من المواطنين الأكثر احتياجاً للمساعدة، هذا وقد وفر الديوان الملكي عدة طرق للتواصل من أجل تقديم طلب المساعدة سواء من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للديوان أو من خلال البريد أو من خلال الإمارة التابعة لكل مدينة، وسوف نوضح لكم طريقة إرسال برقيات المساعدة الشخصية إلى الديوان الملكي السعودي.

الديوان الملكي السعودي برقيات المساعدة الشخصية 1443

الديوان الملكي قد وضح كيفية تسجيل برقيات المساعدة الشخصية عبر موقع الهيئة أو إرسالها يدوياً عبر البريد، ولكن أن تتم صيغة خطاب المساعدة بالطريقة التالية:

يقوم كل شخص يرغب في المساعدة بكتابة خطاب سواء بطريقة يدوية أو إلكترونية عبر موقع الهيئة، ويبدأ الخطاب بتوجيه التحية الي خادم الحرمين الشريفين.

يقوم الشخص بتوضيح نوع المساعدة التي يرغب في الحصول عليها أو الخدمة التي يرغب في تنفيذها من خلال مساعدات الديوان الملكي.

يجب توضيح أسباب المشكلة التي تعرض لها مع إرفاق جميع المستندات الدالة علي صحة طلب المساعدة.

يقوم الشخص بتوضيح الاسم الشخصي والعمر والعنوان الشخصي الخاص به وتسجيل رقم الجوال والبريد الإلكتروني وكافة التفاصيل الشخصية.

وأخيراً توجيه التحية إلى ملك المملكة راغباً في قبول طلبه المُقدم.

عنوان بريد برقيات الديوان الملكي السعودي

كوسيلة مساعدة أخري وإضافية يوفر الديوان الملكي طريقة أخري من أجل إرسال البرقية أو طلب المساعدة الشخصية من خلال البريد السعودي، علي أن يتم الإرسال من خلال العنوان التالي الهدا، 7636، الرياض (12911)، حيث يقوم كل شخص بكتابة برقية المساعدة التي يسعى إلى حلها وإرسالها عبر العنوان المذكور، موضحاً الاسم الشخصي ورقم جواله وعنوان البريد الخاص بالمدينة المقيم بها.

كيفية التسجيل السريع لطلبات المساعدة عبر موقع الديوان؟

وضحت الهيئة العامة للديوان الملكي عن خطوات التقديم الإلكتروني لطلبات المواطنين والتي تتم عبر موقع الهيئة بالطريقة التالية:

الدخول علي موقع الديوان الملكي الإلكتروني التالي: منصة تواصل.

يتم تسجيل مستخدم جديد بالموقع من خلال اسم مستخدم وكلمة مرور جديدة.

الضغط علي تقديم طلب مساعدة بعد الدخول علي الموقع.

رقم الاتصال بالديوان الملكي السعودي

يوفر المسئولون بالديوان الملكي السعودي أرقام للاتصال بالديوان الملكي السعودي سواء كان الشخص من داخل المملكة العربية السعودية أو من الخارج، وذلك حرصاً من الهيئة علي التواصل الدائم مع المواطنين الذين لديهم عدد من الاستعلامات التي يرغبون بالحصول علي إجابات لها، وفيما يلي أرقام الديوان الملكي السعودي: