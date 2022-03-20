رابط المساعدة المقطوعة ١٤٤٣ المباشر برقم السجل المدني

المساعدة المقطوعة من البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لمساعدة أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأسر محدودة الدخل في رفع مستواهم المعيشي والاقتصادي، ويتم الاختيار بكل نزاهة وحيادية وموضوعية حتى يصل الدعم المالي لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجًا، ومنذ انطلاق صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بعد عمل تعديلات على النظام القديم، ويأمل الكثيرين من المواطنين السعوديين أن تقوم الحكومة السعودية بصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، بعد توقف صرفها خلال الفترة الماضية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط استعلام المساعدة المقطوعة، وشروط الحصول عليها.

رابط استعلام المساعدة المقطوعة

يستطيع أي شخص الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني من خلال اتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-

الدخول على رابط المساعدات المقطوعة الموجود على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. إدخال رقم السجل المدني السعودي.

تسجيل رمز التحقق البشري الذي يظهر أمامنا على الشاشة.

الضغط على أيقونة عرض للحصول على جميع البيانات المطلوبة عن مقطوعة الضمان الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب أن يقوم المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة بإحضار بعض الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيته في الحصول عليها وهى كما يأتي:-

أن يحضر المتقدم بطاقة الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة للمتزوجين. أن يحضر المستفيد عقد إيجار المنزل الذي يسكن فيه، أو عقد ملكية السكن مع إحضار فاتورة كهرباء أو فاتورة مياه، على أن يكون السكن في المنطقة التي يوجد بها مكتب الضمان الاجتماعي. إحضار إثبات الراتب لتحديد المبلغ المالي الذي يحصل عليه المستفيد.

شروط المساعدة المقطوعة

هناك بعض الشروط التي تحدد أحقية المتقدم في الحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-