للسعودي والمقيم 250,000 ريال بموافقة فورية بدون كفيل بالتقسيط بلا تحويل راتبك

شركة كوارا للتمويل بالمملكة وفرت تمويل لجميع العملاء بالجنسيات المختلفة سواء كان العميل المتقدم سعودي أو مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى 250,000 ريال سعودي تحت ضوابط وشروط محددة من الشركة حيث يمكن الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 100,000 ريال سعودي بدون موافقة الكفيل الغارم ولكن أكثر من ذلك يحتاج موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة وفقًا لتعليمات البنك المركزي السعودي في المملكة ويمتاز التمويل الشخصي لدى شركة كوارا للتمويل بأنه يمنح طلب التمويل بدون كفيل غارم أو بلا ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى 60 شهر بموافقة فورية لدى شركة كوارا للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

أهم شروط الحصول على تمويل نقدي ميسر لدى شركة كوارا للتمويل

شركة كوارا للتمويل بالمملكة نجحت في توفير التمويل الشخصي لكافة العملاء سواء كان سعودي أو مقيم في السعودية كذلك كسبت ثقة العديد من العملاء الراغبين في طلب التمويل حيث وفرت العديد من الخدمات والمزايا التمويلية لهم ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون كفيل غارم وبلا تحويل راتبك الشهري ولكن لن يتحقق ذلك إلا بعد تطابق الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة كوارا للتمويل بالمملكة كما يلي بالتفصيل:

يشترط التمويل أن يكون العميل المتقدم سواء كان سعودي أو مقيم يبلغ من العمر 21 عام حتى 70 عام بل للمتقاعدين حتى 75 عام كأخر قسط لهم بالشركة.

تطلب شركة كوارا للتمويل بالمملكة توفير دخل شهري ثابت يبدأ من 4 آلاف ريال سعودي بالمملكة ويختلف الدخل الثابت المطلوب على حسب جهة العمل والجنسية المتقدمة لطلب التمويل بالشركة.

كذلك يطلب التمويل لدى شركة كوارا خدمة فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك على حسب ظروف كل عميل متقدم للتمويل بخلاف المتقاعد غير مطلوب منه ذلك الأمر.

إيضًا يحتاج التمويل توفير موافقة الكفيل إذا كان العميل المتقدم يطلب مبلغ تمويل أكبر من 100 ألف ريال سعودي بموافقة شركة كوارا للتمويل في السعودية.

مميزات الحصول على برنامج التمويل النقدي لدى شركة كوارا للتمويل