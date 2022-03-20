شروط الحصول على دعم زواج الأيتام وخطوات التقديم

شروط الحصول على دعم زواج الأيتام، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية أنه على من يريد الاستفادة من دعم زواج الأيتام عبر الوزارة فيجب توافر بعض الضوابط والشروط والتي يلزم توافرها في المتقدمين من أجل الاستمتاع بالدعم، وصرحت الوزارة أيضاً عن أن تلك الخدمة تتم بشكل إلكتروني، فهي تقوم بمساعدة الأيتام أصحاب الدخل المنخفض والذين لديهم ظروف أخرى تمنعهم من الزواج، فتقدم لهم الوزارة ذلك الدعم ولكن هذا الدعم يتم صرفه لمره واحده فقط في العمر لكل فرد من الأيتام الغير قادرين، ولا يتم الصرف إلا بعد التأكد من توافر كل الشروط المطلوبة.

شروط الحصول على دعم زواج الأيتام:

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة بالتصريح عن الشروط التي يشترط توافرها للحصول على دعم زواج الأيتام، وهي:

يشترط على المواطن الذي يريد الاستفادة من الدعم أن يكون سعودي الجنسية.

يجب على الفرد أن يكون قد سبق له التسجيل على نظام رعاية الأيتام.

شرط أساسي على المواطن أن يكون المتقدم باسمه مازال على قيد الحياة أثناء التقديم.

كما يلزم أن يكون لدى المتقدم حساب على بوابة الخدمات الإلكترونية والتابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أيضا يشترط توافر حساب بنكي مفعل خاص بالفرد المتقدم.

كذلك يجب إدخال معلومات الحساب البنكي في وقت كتابة المعلومات الشخصية للمواطن داخل المنصة.

على الفرد الذي يريد الاستفادة من الدعم تقديم ما يثبت أنه تم إصدار عقد نكاح ويكون تم إصداره من قبل وزارة العدل السعودية.

في النهاية يشترط على المتقدم للاستفادة من الدعم ألا يكون قد سبق وحصل علية قبل ذلك.

خطوات التقديم للحصول على الدعم:

أولاً عليك القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بوابة الخدمات الإلكترونية.

بعد هذا على الفرد المتقدم القيام بتحديد قائمة الخدمات الإلكترونية ثم قم بالضغط على خدمة إعانة الزواج للأيتام.

قم بالتأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة مع ضرورة التأكد من سلامة البيانات.

ثم بعد ذلك انقر على زر الموافقة على الإقرار والتعهد.

كما عليك اختيار خيار تقديم الطلب.

تستطيع متابعة طلبك عبر منصة “طلباتي” وعبر رسالة نصية تقوم بإرسالها الإدارة عبر الهاتف يوجد بها حالة الطلب.

يمكنك الحصول على الدعم عند تقديم طلب بنموذج عقد نكاح صادر من خارج المملكة، ولكن في حالة إصدارة من جهة رسمية في الخارج، ويشترط تصديق العقد من الجهات المختصة مثل وزارة الخارجية السعودية، كما أن التقديم على الخدمة لا يكون إلا من خلال فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية.