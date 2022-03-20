نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الحرس الوطني تقديم الحرس الوطني 1443 sang gov sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب الحرس الوطني، من الأمور التي يبحث عنها المواطنون السعوديون الراغبون في تقديم الحرس الوطني 1443 عبر sang gov sa. وكانت وزارة الحرس الوطني قد أطلقت إعلان بخصوص الوظائف العسكرية، وقد بدأ التقديم يوم الأحد 20 مارس 2022. مع العلم بأنه لن يتم الالتفات لأي طلب من طلبات الحرس الوطني تقديم، إلى جانب ذلك فقد تمّ وضع مجموعة من الشروط المحددة في الحرس الوطني توظيف. وهي مخصصة لكل حاملي درجة البكالوريوس والدبلوم حسب التخصصات المطلوبة من أجل هذه الوظائف. مع العلم بأنّ لهذه الوظائف العديد من المزايا التي تجعلها محلّ بحث من طرف العديد من الشباب السعوديين. وسنتحدث في المقال عن موضوع رواتب الحرس بالإضافة إلى طريقة تقديم في الحرس الوطني، وسنذكر لكم أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين.

سلم رواتب الحرس الوطني

يستفسر المواطنون السعوديون عن سلم رواتب الحرس الوطني منذ أن تمّ الإعلان عن فتح أبواب تقديم الحرس الوطني 1443. ويمكن لكل المواطنين السعوديين أن يقوموا بالتقديم عبر موقع وزارة الحرس الوطني تقديم sang gov sa. على أن تتوفر فيهم الشروط المحددة من طرف وزارة الحرس الوطني، أما سلم رواتب الحرس الوطني 1443 فتختلف الرواتب باختلاف الرتب، وقد جاءت على النحو التالي:

قيمة راتب الملازم في الحرس هي 6600 ريال سعودي، أما الملازم الأول فيصرف له راتب شهري مقداره 7609 ريال سعودي. أيضا راتب نقيب الحرس قيمته 9215 ريال سعودي، والرائد يستفيد من معاش شهري قيمته 11705 ريال. أما المقدّم يستفيد من 12735 ريال، وراتب العقيد 14365 ريال سعودي. أما بالنسبة لعميد الحرس فراتبه 16350 ريال، واللواء 18600 ريال سعودي.

تقديم في الحرس الوطني

تمّ تفعيل رابط التقديم لـ وظائف الحرس الوطني 1443 من أجل شغل مجموعة من الوظائف العسكرية. وقد تمّ البدء في استقبال الطلبات عبر sang gov sa من خلال الإنترنت، ويمكن للمتقدمين أن يقوموا بتعبئة نموذج التقديم من أجل القبول بشكل مبدئي. ثم تعبئة كل المعلومات المطلوبة في البوابة، ويتم التقديم من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية التي سنذكرها لكم:

بداية يجب أن يقوم المتقدم بالدخول إلى موقع وزارة الحرس الوطني من خلال الإنترنت. بعدها يجب أن يذهب إلى الخدمات العامة ثم ينقر على زر القبول والتسجيل، ثم يضغط على تسجيل طلب جديد، ويكتب كل المعلومات المطلوبة. في الخطوة الموالية عليه أن يختار الوظيفة التي تناسب مؤهله العلمي والتخصص يتعين على المتقدم أن يقوم بقراءة كل الشروط والضوابط، ثم ينقر على زر إرسال الطلب. وبهذا يكون قد استوفى كل الخطوات الضرورية.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن سلم رواتب الحرس الوطني. وهو موضوع يهم كل من يرغبون في تقديم الحرس الوطني 1443. كما ذكرنا لكم طريقة التسجيل في وظائف وزارة الحرس الوطني المتاحة، والذي تمّ فتح أبوابه يوم 20 مارس 2022.