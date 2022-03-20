عروض مكتبة جرير بمناسبة عيد الام علي الايفون بكل انواعها Jarir bookstore

أحدث عروض مكتبة جرير على التليفون والايفون من أكثر ما يبحث عنه العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم مكتبة جرير العديد من العروض في المناسبات ولان شهر مارس من أهم الشهور التي تقدم في هذه العروض لأن به مناسبات مثل عيد الأم واقتراب شهر رمضان الكريم، حيث أنها تقدم عدد كبير من العروض والتخفيضات على الكثير من المنتجات التي تعرضها، وتصل التخفيضات بنسبة إ 50 في المئة من سعر المنتجات الأصلية، وانها تعتبر من أكبر المتاجر في المملكة السعودية وسوف نعرض هذه العروض والتخفيضات خلال السطور التالية من خلال موقع ثقفني.

عروض مكتبة جرير علي والايفون

من المكتبات المفضلة عند جميع المواطنين في المملكه العربيه السعوديه مكتبه جرير السعوديه لانها تتميز بالعديد من المميزات عن المكتبات الأخرى منذ لحظة إنشائها في تقدم العديد من المنتجات المميزة ذات الكفاءة والجودة العالية فكانت في بداية الأمر متخصصه فى الأجهزة الإلكترونية فقط وبعض المنتجات الأخرى، ولكنها تتحول بعد ذلك من مكتبه صغيرة إلى أكبر المكاتب في المملكة العربية السعودية، ونتال على ثقة العديد من المستهلكين والمواطنين في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتقديم أفضل العروض على كثير من منتجاتها.

عروض جرير للجوالات خلال عيد الام 2022

تقدم مكتبات جرير عدد من العروض بشكل يومي وشهري وسنوى فهي تستغل جميع المناسبات لتقديم العروض خلال شهر مارس مع اقتراب عيد الام ومنها الاتى

● تقديم جوال جرير ابل ايفون 13 بسعة 128 جيجابايت، ويكون سعره في مكتبات جرير 3499 ريال سعودي.

● تقدم بطاقة خصم جرير على الايفون 13 الذي تكون سعته 256 جيجابايت، ويبلغ سعره في العروض 3999 ريال سعودي.

● هاتف ابل ايفون 13 بساعد 512 جيجابايت يكون في مكتبات جرير سعر 5,970 ريال سعودي.

● كما يقدم عروض افون 11 مساحة 64 جيجا بايت ويكون بسعر 2399 ريال سعودي.

وتعتبر هذه الاسعار من عروض مكتبة جرير، لذلك تجد اقبال الكبير عليها من المواطنين، لاستغلال هذه العروض وشراء مستلزماتهم، حيث يعتبر الايفون الهاتف المفضل عند العديد من أشخاص، لأنه بها العديد من المزايا و الإمكانيات والمواصفات التي تختلف عن غيره.