وزارة التعليم السعودية توضح الفئة المستثناة من الدراسة الحضورية بالفصل الدراسي الثالث 1443

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عمر شويل - جدة قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان رسميا عن تفاصيل الدراسة في الفصل الدراسي الثالث والضوابط التي يتم اعتمادها من قبل الوزارة لجميع المراحل الدراسية بشكل عام، وقد قامت الوزارة بتوضيح الفئات المستثناة من الدراسة بشكل حضوري للفصل الدراسي الثالث هذا العام وهي فئة وحيدة، حيث نشرت وزارة التعليم السعودية الآلية التي يتم سير العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية بناء عليها، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز ما أعلنته وزارة التعليم بشأن الفئة المستثناة من الدراسة حضوريا في الفصل الدراسي الثالث.

وزارة التعليم توضح الفئة المستثناة من الدراسة الحضورية بالفصل الدراسي الثالث 1443

وقد اشارت وزارة التعليم السعودية أن الفئة المستثناة من الدراسة الحضورية في الفصل الدراسي الثالث 1443 هذا العام هي فئة الأطفال الأكبر من 12 عام والذين يعانون من الامراض المزمنة الخطيرة سواء كانت الصحية أن الجسدية، وقد تم تحديد الامراض المزمنة الذي تتضمنها هذا القرار ومن أهمها ما يلي،

مرض السكري.

مرض نقص الوزن او السمنة المفرطة.

أمراض فقر الدم بالإضافة الى امراض الرئة المزمنة.

أمراض القلب المزمنة.

أمراض ضمور العضلات.

الأمراض المزمنة التي لها علاقة بالمناعة.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث في السعودية 1443

وبناء على التقويم الدراسي المعتمد في المملكة العربية السعودية فنجد أن بداية الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعودية هذا العام، تكون بداية من يوم 17 من شهر شعبان الموافق يوم 20 من شهر مارس الجاري، حيث اكدت الوزارة ان سير الدراسة يكون بشكل خصوري لجميع المراحل الدراسية بشكل عام فيما عدا فئة الطلاب المستثناة من الحضور والتي قد تم الإعلان عنها رسميا.

وزارة التعليم تعلن الدليل الارشادي الوقائي

وقد قامت وزارة التعليم بالإعلان عن الدليل الارشادي الوقائي الذي يأتي في ضوء تطبيق نظام الدراسة حضوريا، حيث جاء الدليل ببعض الضوابط التي تم التأكيد عليها من قبل هيئة الصحة العامة، مثل عودة الاصطفاف الصباحي بالإضافة الى العمل على الغاء نظام المجموعات Aو B، بالإضافة الى التنويه على الغاء التباعد الجسدي بين الطلاب داخل الفصل او اثناء الصلاة.