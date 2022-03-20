نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أبشر شرح بالفيديو” كيفية تحديث رقم الجوال في التأمينات الاجتماعية من خلال منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة تحديث رقم الجوال في التأمينات الاجتماعية واحدة من الخدمات الهامة التي يحتاج اليها عدد كبير من المواطنين التابعين لنظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ونجد أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية حريص كل الحرص على التواصل مع المواطنين والعملاء بشكل مستمر من أجل توفير إجابة لكافة التساؤلات الخاصة بهم، وقد قامت المؤسسة بالرد على تساؤل كيفية تحديث رقم الجوال والتي يتم اجراءها الكترونيا من خلال منصة أبشر الالكترونية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية تحديث رقم الجوال في التأمينات الاجتماعية من خلال منصة أبشر.

تحديث رقم الجوال في التأمينات الاجتماعية السعودية

وقد قدمت هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية دعوة إلى جميع المستفيدين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية لكي يتم ضرورة القيام بتحديث رقم الجوال الخاص بالمستفيد عبر الموقع الخاص بالمؤسسة، وذلك حتى يتم الاستفادة من الخدمات المتاحة عبر الموقع بشكل طبيعي، وذلك حتى يتم استقبال رقم التحقق الخاص بهم على رقم الجوال على الفور.