نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الحرس الوطني 1443 موقع وزارة الحرس الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل الحرس الوطني 1443، من أكثر الأمور التي يبحث عنها السعوديون الراغبون في شغل وظائف وزارة الحرس الوطني. وهذا من أجل شغل الوظائف العسكرية التي تم الإعلان عنها، ويتم تقديم وظائف الحرس الوطني 1443 من خلال الدخول عبر رابط بوابة الحرس sang gov sa، وقد انطلق التقديم بداية من تاريخ يوم 20 مارس 2022، وسيدوم لمدة خمسة أيام، هذا وقد حددت الوزارة مجموعة الشروط التي يجب أن تتوفر في كل من يرغبون في تسجيل في الحرس الوطني، وهي مخصصة لكل حاملي الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات المطلوبة، وسنتحدث من خلال هذا المقال عن موضوع تسجيل وزارة الحرس الوطني وكيفية وشروط التقديم، تابعوا معنا التفاصيل التي سنذكرها لكم في مقالنا هذا.

رابط تسجيل الحرس الوطني 1443

يستعلم العديد من مواطني المملكة عن رابط تسجيل الحرس الوطني 1443، وكان هذا بعد إطلاق وزارة الحرس لوظائف تجنيد الحرس الوطني. وقد تم تحديد التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس، وهي علم النفس وخدمة اجتماعية، أما بالنسبة لحملة الدبلوم يجب أن يكونوا خريجي كلية الاتصالات، ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية التي سنذكرها لكم فيما يلي:

أولا: يجب أن يقوم المتقدم بالولوج إلى بوابة وزارة الحرس من خلال الإنترنت. ثانيا: عليه أن يدرج رقم الهوية الوطنية الخاصة به مع تاريخ الميلاد في الإطارات المخصصة لذلك. ثالثا: بعد ذلك يطالع كل الشروط المذكورة في البوابة، ثم ينقر على زر الإقرار بالمطابقة لكل الشروط وقبول التعيين في أي مكان بالمملكة. رابعا: يتوجب عليه كتابة كل البيانات بشكل صحيح بالإضافة إلى وسائل الاتصال به، مع إرفاق بيانات الدورات التدريبية. خامسا: بعد التحقق من صحة المعلومات ينقر على زر الحفظ، وبهذا يكون قد أكمل عملية التسجيل.

شروط تقديم وظائف الحرس الوطني

صرّحت وزارة الحرس بأنه هناك مجموعة من الشروط اللازمة التي يجب أن تتوفر في المتقدمين. وهي أن يكون المتقدم سعودي الأصل والنشأة، يستثنى من هذا من نشأ مع والده بسبب العمل خارج المملكة. أيضا يجب أن يكون السن أكثر من 18 وأقل من 40، وأن يتمتع باللياقة الطبية، ويكون هناك تناسب بين الطول والوزن، على أن لا يقل طوله عن 160 متر.

بالإضافة إلى ما سبق، في حال كان متزوجا لا يجب أن تكون زوجته غير سعودية. وإن كانت شهادته العلمية صادرة من خارج المملكة يجب أن يقوم بمعادلتها في المملكة. كذلك يجب أن يجتاز اختبارات القبول بنجاح، وأن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب من الوزارة. إلى جانب ذلك يجب أن يكون سجلّه نظيفا ولم يسبق أن حكم عليه في أي قضية تخل بالشرف والأمانة.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع رابط تسجيل الحرس الوطني 1443. وهو من المواضيع الشائعة في السعودية حاليا بعد أن تمّ الإعلان عن تقديم الحرس الوطني من طرف الوزارة المعنية، كما ذكرنا لكم أهم الشروط الضرورية التي تم وضعها.