“شوف مخالفات عربيتك” رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية 1443 برقم اللوحة بالفيديو

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية برقم اللوحة ورقم الهوية واحدة من الخدمات الهامة التي يرغب في التعرف عليها الكثير من المواطنين في السعودية، وهي واحدة من الخدمات التي قامت الحكومة السعودية بإعلانها بشكل الكتروني للمواطنين وكافة المتواجدين في السعودية ضمن مجموعة من الخدمات الهامة الالكترونية التي توفرها، حيث تقدم الحكومة السعودية العديد من الخدمات الالكترونية من خلال منصة ابشر الالكترونية الخاصة بوزارة الداخلية السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية 1443 برقم اللوحة وبرقم الهوية.

خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية 1443

التعرف على المخالفات المرورية في السعودية الكترونيا واحدة من الخدمات التي تتيحها وزارة الداخلية السعودية، والتي يتم استخراجها بسهولة من خلال موقع منصة ابشر الالكترونية، عن طريق اتباع الخطوات التالية.

يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر مباشرة.

مباشرة. يتم اختيار خدمات ابشر افراد.

اختيار تسجيل الدخول الى الموقع ن بخلي ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح.

ادخال رقم الهوية الوطنية.

يتم اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.

تحديد الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ادخال رقم اللوحة او رقم الهوية الطويلة الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح ومن ثم اختيار ايقونة الاستعلام لتظهر كافة التفاصيل على الفور.

كيفية سداد غرامات المخالفات المرورية

وقد سهلت الحكومة السعودية إمكانية سداد قيمة الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية من خلال أكثر من طريقة، حيث يمكن اجراء السداد من خلال ماكينات الصراف الآلي، كما يمكن السداد مباشرة من خلال الموقع عن طريق ادخال كافة البيانات الخاصة بالدفع وتحديد طريقة السداد ليتم خصم قيمة العقوبات الخاصة بالمخالفة المرورية.

رقم التواصل للتعرف على المخالفات المرورية في السعودية

وقد قامت إدارة المرور السعودية بالإعلان عن رقم خاص بالتواصل بطرح رقم خاص بالاستعلام عن المخالفات المرورية، حيث يتم التواصل في جميع أيام الأسبوع بداية من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا، وهو الرقم 989، حيث يتم الاستعلام من خلال رقم السجل المدني او رقم اللوحة الخاصة بالمستعلم.