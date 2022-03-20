موعد صرف راتب دعم حافز لجميع المستفيدين لعام 2022

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية حافز وهو من البرامج التأهيلية للمواطنين والذين يبحثون عن عمل، عن تقديم برامج تدريبية تساعد الشباب في الحصول على عمل مناسب، مع وجود دعم شهري، وفقا لعدة ضوابط وشروط معينة، وسنتحدث اليوم عن موعد صرف راتب دعم حافز لجميع المستفيدين.

موعد صرف راتب دعم حافز لجميع المستفيدين

يتم صرف دعم حافز للمستفيدين مع بداية كل شهر ميلادي، ومن الممكن تغييره بسبب العطلات الرسمية، ولكن الموعد الثابت له هو يوم 5 من بداية كل شهر ميلادي.

شروط التسجيل في برنامج حافز

أعلنت الوزارة عن عدة شروط يجب توافرها للتسجيل في برنامج حافز وهي:

أن يمتلك المتقدم الجنسية السعودية، ويسكن بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يجب ألا يقل سن المتقدم عن 20 عام، ولا يزيد عن 60 عام.

أن يكون المتقدم لبرنامج الحافز يستطيع العمل، ولا يوجد لديه أي إعاقة.

يجب ألا يعمل المتقدم بالهيئات الحكومية أو الخاصة.

يجب أن يكون المتقدم لا يملك أي سجل تجاري.

يجب أن يمر على المتقدم 6 شهور في عملية التسجيل.

كيفية التسجيل في برنامج حافز

أولا يجب الدخول إلى موقع برنامج حافز للبحث عن عمل.

ثم القيام بالضغط على مستخدم جديد.

ثم الضغط على كلمة باحث عن عمل.

القيام بتعبئة المعلومات المطلوبة الخاصة بالتسجيل، مثل اسم المستخدم ورقم البطاقة، وغيرها.

الموافقة على سياسة الشروط والضوابط.

أن يقوم المتقدم بإضافة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الجوال، ليستلم خلال رسالة نصية الرمز السري.

أن يقوم بإكمال باقي التعليمات الخاصة بالتسجيل.

الأشخاص الذين تم استبعادهم من برنامج حافز