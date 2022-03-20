“absher.sa” إليكم رابط مباشر وخطوات طلب إصدار وتوصيل سجل الأسرة للزوج عبر أبشر

يحتاج عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية من حديثي الزواج التعرف على كيفية اجراء طلب اصدار وتوصيل سجل الاسرة للزوج، وهي الخطوات التي قامت بتوضيحها الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تجرى من خلال منصة أبشر للتوظيف، حيث تقدم الأحوال المدنية هذه الخدمة بشكل الكتروني لتسهيل الكثير على المواطنين بالإضافة الى إمكانية توصيلها الى المنزل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور خطوات طلب إصدار وتوصيل سجل الأسرة للزوج عبر أبشر.

اليكم خطوات طلب إصدار وتوصيل سجل الأسرة للزوج عبر أبشر

وقد قامت الأحوال المدنية السعودية بالإجابة عن تساؤل احد المواطنين من خلال توضيح كيفية تقديم طلب اصدار وتوصيل سجل الاسرة للزوج داخل السعودية، حيث يتم ذلك بشكل الكتروني عبر منصة أبشر من خلال ما يلي.

أولا يتم زيارة موقع منصة أبشر الالكترونية مباشرة.

الالكترونية مباشرة. يتم تسجيل الدخول الى المنصة من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

يتم اختيار خدماتي من خلال الموقع.

يتم اختيار خدمات الأحوال المدنية من خلال الموقع.

اختيار خدمة اصدار وتوصيل سجل الاسرة للزوج ومن ثم ادخال كافة البيانات المطلوبة.

شروط وضوابط طلب اصدار وتوصيل سجل الاسرة للزوج

وقد حددت الأحوال المدنية بعض الشروط والضوابط الخاصة بتقديم طلب اصدار وتوصيل سجل الاسرة للزوج، ومن أهمها ما يلي.

يجب أن يكون نقدم الطلب سعودي الجنسية.

من الضروري ان يكون الفرد الذي يقوم بتقديم الطلب ذكر.

من الضروري ان يتم ارفاق العنوان الخاص بالمتقدم لكي يتم توصيل الطلب على العنوان المحدد.

طلب اصدار سجل الاسرة للزوج

هناك آلية متبعة لكي يتم اصدار سجل الاسرة للزوج في المملكة العربية السعودية ، حيث يتم ذلك بعدنا يتم الانتهاء من تسجيل عقد القران في وزارة العدل السعودية، حيث يتم الرباط بشكل الكتروني ما بين وزارة العدل وبين هيئة الأحوال المدنية، وبعد ذلك يتمكن الزوج من تقديم طلب اصدار سجل الاسرة وذلك من خلال الحساب النشيط والمقعد عبر منصة ابشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية السعودية.