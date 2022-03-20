نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الدوام في البنوك في شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختلف مواعيد الدوام في البنوك في شهر رمضان بالمملكة العربية السعودية، حيث تتغير بناءً على أوقات الصيام وأيضًا الإفطار، حيث تعتبر المصارف من أكثر المؤسسات التي يتوافد إليها الكثيرين مما يدفع الأشخاص سواء المواطنين أو المقيمين في التعرف على مواعيد الدوام لإنجاز مهامهم، وقبل اقتراب بدء رمضان كل مصرف سيُعلن عن أوقات العمل والأيام أيضًا.

مواعيد الدوام في البنوك في شهر رمضان

يتم تقسيم العمل في البنوك داخل أراضي المملكة العربية السعودية في شهر رمضان لفترتين فترة في الصباح والأخرى مسائي مع أخذ الاعتبار لمواعيد الإفطار والصيام أيضًا، فالتقسيم يُمكن من توفير خدمة البنك بشكل مستمر في حالة الرغبة في الحصول على خدمة مُعينة من قبله، لذا سوف نتطرق بحديثنا عن دوام البنوك في رمضان:

والجدير بالذكر أنه سيتم تغيير المواعيد الخاصة بالعمل على حسب أعداد عملاء البنك وكل فرع على حدا، حيث عند اقتراب شهر رمضان سيقوم كل مصرف على حدا بتحديد المواعيد الخاصة بالدوام خلال شهر رمضان الفضيل.

فترة العمل الصباحية

يبدأ العمل في شهر رمضان داخل البنوك من يوم الأحد للخميس وتبدأ الفترة في تمام الساعة 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

أما بالنسبة للبنوك التي تعمل يوم الجمعة ستكون فترة صباحية وستبدأ في العمل من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السادسة قبل الإفطار.

فترة العمل المسائية

الفترة المسائية للبنوك في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان الكريم وهي:

يبدأ العمل خلال الفترة المسائية من الأحد إلى للخميس وتبدأ تلك الفترة بعد الإفطار.

ستبدأ الفترة الساعة 9 ونصف وحتى 11 ونص فالعمل سيكون لمدة ساعتين فقط.

موعد بداية شهر رمضان

أن الموعد المُقرر لبداية صيام شهر رمضان هو 2 أبريل 2022 ولكن حتى الآن هذا ليس ميعاد نهائي نظرًا لانتظارهم لرؤية الهلال يوم التاسع والعشرين من شعبان والتأكد من الموعد بشكل صحيح، حيث ينتظر الملايين من المسلمين حول العالم شهر رمضان فهو شهر الخير والبركة وفيه تُغفر الذنوب وتكثر فيه تبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء وهو شهر عظيم، كما يتم وضع خطة خلاله من قبل الأشخاص لقراءة القرآن الكريم بأكمله.