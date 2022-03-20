نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعه ٥٢ من حساب مواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف الدفعه ٥٢ من حساب مواطن نظرًا لكثرة بحث المستفيدين من برنامج حساب المواطن السعودي الذي يستهدف فئات كثيرة داخل المجتمع السعودي، فهو برنامج تم إطلاقه لحماية كافة أبناء المملكة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل.

موعد صرف الدفعه ٥٢ من حساب مواطن

يبحث الكثيرين من مستفيدي حساب المواطن عن الموعد المُقرر لصرف الدفعة الـ 52 وسوف يتم صرفه يوم العاشر من مارس، فهو يُصرف بشكل شهري يوم 10 ميلاديًا وقد يتأخر يوم أو يتقدم إذا صادف هذا اليوم عُطلة رسمية في المملكة، فوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن تحديد المواعيد الخاصة بالصرف للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

حساب المواطن تسجيل دخول

لكي تتمكن من تسجيل دخول عبر حساب المواطن فلابد من اتباع الآتي:

الانتقال إلى رابط حساب المواطن الرسمي عبر الإنترنت.

أدخل البيانات في الخانات المخصصة له من حيث الاسم وكلمة المرور.

أكتب رمز التحقق المُرسل إليك عبر جوالك ثم سجل دخول.

بالخطوات السابقة تكون تمت عملية تسجيل الدخول بنجاح.

خطوات تحديث البيانات في حساب المواطن

قد يتطلب البرنامج في بعض الأحيان تحديث البيانات، لذا لابد من الأسرع والقيام بتحديث البيانات حتى لا يتم توقف صرفك لحساب المواطن الشهري، لذا في حالة رغبتك في التعرف على طريقة التحديث عليك اتباع ما يلي:

أذهب مباشرة إلى حساب المواطن

سجل دخول وأكتب البيانات في الخانات الفارغة لها.

أدخل رمز التحقق وأنقر على خانة تفاصيل الطلب ثم أنقر على البيانات التي تود تحديثها.

قم بإجراء التحديثات ثم أنقر على مراجعة ثم وافق على التعهد بصحة البيانات.

أنقر على خانة حفظ التعديلات.

كيفية تقديم اعتراض في حساب المواطن

إذا تم صرف الدفعة وتم إيقاف صرفك وترغب في تقديم اعتراض لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي: