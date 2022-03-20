نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 لشهر مارس عداد نزول الدفعة الرابعة hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 ومتى ينزل الضمان الاجتماعي الجديد لشهر شعبان 1443، من أكثر الكلمات بحثاً في محرك البحث جوجل، حيث يبحث المستفيدين من دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد عن متى ينزل الضمان المطور لشهر مارس 2022 الدفعة الرابعة من النظام الجديد، ويستفيد من الضمان عدد كبير من المواطنين داخل المملكة، ممن تتوافر فيهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

تهتم المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، وتم تدشين الضمان المطور الجديد ليشمل فئات لم تكن مشمولة في النظام القديم من قبل، كما أنه يعمل على إيجاد فرص عمل للشباب القادر على العمل، من خلال إلزامهم بالتسجيل في منصات العمل المعتمدة من قبل الوزارة، ومن خلال ثقل مهاراتهم بالتدريب والتأهيل اللازم حتى يكونوا منافسين في سوق العمل الموجود.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد ثابت لصرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد، وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي هذا في حالة لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية داخل المملكة، ولو صادف يوم الصرف عطلة رسمية يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم، ومن المقرر أن يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر شعبان 1443، يوم الخميس 28\08\1443 الموافق 31\03\2022.

عداد النزول

شروط استحقاق الضمان الجديد

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

كما يشترط أن يكون مقيم داخل المملكة.

يجب أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المحتسب للضمان.

تقديم كافة المستندات المطلوبة لوزارة الموارد البشرية.

ألا يكون المستفيد مقيم في أحد دور الرعاية والإيواء.

الالتزام بالتسجيل في منصات العمل المعتمدة لمن يقدرون على العمل.

بالنسبة للمرأة المطلقة يجب أن يتجاوز سنها 35 سنة وعدم امتلاكها لمصدر دخل يكفيها هي والأسرة.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي الجديد يكون إلكترونياً. وذلك بالدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية والنقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية. ثم تسجيل الدخول بالطريقة المعتادة مع تعبئة جميع البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة والنقر على تسجيل.