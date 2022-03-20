وزارة الحرس الوطني.. رابط التسجيل الآن للالتحاق بالخدمة العسكرية (رجال) في السعودية

ننشر لكم رابط التسجيل في وزارة الحرس الوطني، حيث اشتدت نسبة البحث من قبل الكثير من المواطنين السعوديين للتعرف على طريقة التسجيل في الحرس الوطني من أحل الالتحاق بالخدمة العسكرية في الممكلة العربية السعودية، وذلك بعد إعلان الوزارة عن فتح باب القبول والتسجيل في الوزارة لكافة المواطنين (رجال) الذين يرغبون في التقديم في الخدمة العسكرية، وقد أعلنت الوزارة عن عدد أيام التسجيل المتاحة قبل أن يتم إغلاق باب القبول، حيث خصصت الوزارة خمسة أيام للتسجيل وبعد ذلك سيتم الإعلان عن انتهاء التسجيل، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل والفئات المطلوبة.

التسجيل والالتحاق بالخدمة العسكرية

أعلنت وزارة الحرس الوطن عن بدء التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية للمواطنين الراغبين في التقديم، حيث يفتح باب التقديم اليوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 ويغلق يوم الخميس القادم 24 مارس الجاري، وكشفت وزارة الحرس الوطني بأنها تستهدف الشباب من خريجي البكالوريوس في تخصصات “علم النفس، الخدمة الاجتماعية”، وقد وضعت شرط القوبل لذلك بأن لا يقل التقدير الذي حصل عليه الطالب عن تقدير جيد، أيضا يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة التخصص من الجامعة التي درس بها، ويجب أن يكون مرفق في التقديم انتظام الدراسة بالإضافة إلى المدة، وأيضا بطاقة تصنيف سارية المفعول.

التقديم للوظائف العسكرية بالحرس الوطني

قالت وزارة الحرس الوطني، بأنه يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم التقديم للوظائف العسكرية في الحرس الوطني، ويشترط التقديم للطلاب أصحاب تخصصات (الاتصالات)، ويشترط على جميع المتقديم إرفاق الدورات التي حصلوا عليها، بالإضافة إلى الخبرة في ذات التخصص في حالة وجدت، وفيما يتعلق بالقبول كشفت الوزارة أن تسجيل المتقدمين في وظائف الحرس الوطني لا يعنى أنه قد تم قبولهم، حيث أشارة بأن المتقدمين سيخضعون إلى ضوابط وشروط القبول من قبل الوزارة، وأكدت على المتقدمين أنه عند التسجيل لا بد من مراعاة الدقة عند كتابة المعلومات والبيانات المطلوبة، وسيتم رفض أي طلبات ناقصة أو بها خلل، وأضافت سيتم التواصل مع المتقدمين من خلال رقم الهاتف.

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