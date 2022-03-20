رابط التقديم الإلكتروني في وظائف حرس الحدود للنساء 1443 وشروط التسجيل

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عمر شويل - جدة رابط التقديم الإلكتروني في وظائف حرس الحدود للنساء 1443 من أكثر التساؤلات شيوعاً على محركات البحث في الفترة الأخيرة وهذا بعد أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التقديم للعديد من الوظائف المختلفة في الهيئة و المديرات العامة لحرس الحدود، لذلك بدء جميع المواطنين من مختلف الفئات العمرية عن شروط وضوابط التقديم في وظائف حرس الحدود للنساء وطريقة التقديم عبر الموقع الرسمي، كما حددت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من الشروط والضوابط للوظيفة كما حددت أيضًا موعد فتح باب التقديم وآخر موعد للتقديم وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

⚪️ يبدأ التقديم السبت القادم 1443/8/16هـ: تعلن #المديرية_العامة_لحرس_الحدود عن فتح باب الإلتحاق بالوظائف العسكرية للعنصر النسائي حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، يستمر التقديم حتى الخميس 1443/8/21هـ (10 صباحاً). التفاصيل: https://t.co/DUAhNn95no#وظائف_عسكرية #وظائف_نسائية pic.twitter.com/7FuGZzEDae — وظيفة.كوم (@WadhefaDotCom) ⚪️ يبدأ التقديم السبت القادم 1443/8/16هـ:



تعلن #المديرية_العامة_لحرس_الحدود عن فتح باب الإلتحاق بالوظائف العسكرية للعنصر النسائي حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، يستمر التقديم حتى الخميس 1443/8/21هـ (10 صباحاً).



التفاصيل: https://t.co/DUAhNn95no#وظائف_عسكرية #وظائف_نسائية pic.twitter.com/7FuGZzEDae — وظيفة.كوم (@WadhefaDotCom) March 17, 2022

رابط التقديم الإلكتروني في وظائف حرس الحدود للنساء 1443

أعلنت وزارة الخارجية يوم 18 مارس 2022 عن فتح باب التقديم في وظائف الحرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، وطريقة التقديم هي:

أولاً قم بالدخول إلى رابط موقع التوظيف حرس الحدود.

بعد ذلك قم بالنقر على تقديم الطلب.

ثم قم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

قم بالنقر على الوظائف المتاحة (علماً بإنه لا يوجد وظائف أخرى للدخول).

ثم قم بالنقر على طلب التقديم استمارة التقديم.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام المذكورة.

بعد ذلك قم بالنقر إرسال الطلب.

بعد ذلك قم بالنقر إرسال الطلب. ثم قم بحفظ رقم الطلب.

شروط التقديم في وظائف الحرس الحدود للنساء 1443

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية يجب توافرها في وظائف حرس الحدود للنساء وهي:

أن تكون المتقدمة سعودي الجنسية.

يشترط أن تكون متزوجة من سعودي.

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤهل عالي.

يشترط ألا يكون قد سبق للمتقدمة التعيين في وظائف تابعة إلى الخدمات العسكرية.

أن تكون المتقدمة حسن السيرة والسلوك.

اجتياز المتقدمة كافة الاختبارات و اختبارات القبول.

يشترط أن تكون هوية المتقدمة سارية.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام التي وضعتها وزارة الداخلية.

موعد التقديم إلى وظائف حرس الحدود للنساء 1443

أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم الجمعة 18 مارس 2022 على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة عن فتح باب التقديم لوظائف حرس الحدود للنساء، على أن يتم فتح باب التقديم بداية من يوم السبت 19 مارس 2022 الموافق 16 شعبان 1443 ھ ويستمر باب التقديم حتى يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 الموافق 21 شعبان 1443 ھ.