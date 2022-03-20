“برنامج الدعم السكني”.. شروط وخطوات التسجيل في الدعم السكني للنساء

تخدم مبادرة سكني جميع فئات المجتمع السعودي ممن توافرت لديهم شروط الإستحقاق وإمكانية الحصول على وحدة سكنية متكاملة الخدمات للإرتقاء بمستوى معيشة الشعب السعودي، كما وضعت وزارة الإسكان بعض الشروط الخاصة بتقديم الدعم للسيدات وجعلت أهليتها ترتبط بحالة السيدة المالية والإجتماعية، حيث توفر وزارة الإسكان فرصة الحصول على تملك وحدة سكنية للمطلقة بعد إتمام عامين من تاريخ الطلاق ويتوجب عليها أن تكون مقيمة في المملكة بشكل دائم.

الشروط الواجب توافرها لإتمام التسجيل في برنامج “سكني”

تستهدف مبادرة “سكني” الفئات المستحقة للدعم من الدولة، ولكن وزارة الإسكان صرحت بأن الدعم السكني في حالات النساء يرتبط بعدة أمور هامة منها الحالة الإجتماعية والمادية ومدى أحقيتها للحصول على الدعم، أما الحالات المسجلة وتستفيد بالفعل من الضمان الإجتماعي ففي حالة تقديمهم في سكني تقوم الجهات المختصة بتحويل طلباتهم إلى الإسكان التنموي فهو يهتم بالفئات الأكثر إحتياجاً.

أطلقت وزارة الإسكان برنامج “سكني” منذ عام 2017 حيث تم توفير 125 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى 300ألف منتج سكني حول الأراضي السعودية بأكملها، وفيما يلي سوف نوضح الشروط اللازمة للحصول على الدعم المقدم من الدولة للأسر المستحقة من خلال برنامج “سكني”:

يقدم الدعم الخاص ببرنامج “سكني” للأسر المستحقة والمكونة من زوج وزوجة وأولاد، وكذلك في حال الأسرة المكونة من ام وأولاد لوفاة الأب، أو زوج وأولاد لوفاة الأم.

يجب أن يتقدم أكثر من واحد من الأبناء في حالة وفاة الأب والأم لا تحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يحمل المواطن المتقدم للحصول على الدعم من برناج “سكني” الجنسية السعودية ويقيم إقامة كاملة ومعه أسرته داخل المملكة.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عاماً، كما يجب أن لا يكون أحد أفرد الأسرة يمتلك وحدة سكنية خاصة تم منحها له عن طريق إحدى برامج الدعم السكني من قبل الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة.

تستحق المطلقة الأرملة الحصول على وحدة سكنية عن طريق برنامج “سكني” ولا يجب أن يكون قد مر على الطلاق عامين كاملين مع توافر كافة المستندات التي تثبت أحقيتها في الحصول على الدعم السكني.

خطوات التسجيل في الدعم السكني للنساء

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان أو تسجيل الدخول عن طريق منصة سكني.

اختر أيقونة تسجيل جديد من الخيارات المتاحة وإستكمال التسجيل عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.

يستطيع أيضاً المتقدم للحصول على الدعم الخاص ببرنامج “سكني” التقديم من خلال بوابة النفاذ الوطني، ثم يقوم المواطن بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به ورقم الهاتف للتواصل.

يجب أن يحدد المتقدم نوع الدعم السكني وإسكتمال خطوات التسجيل عن طريق إدخال بياناته بطريقة صحيحة.

ما هي منصة جود الإسكان التنموي

تعد منصة جود للإسكان التنموي ضمن أهم المواقع الإلكترونية التي تساهم في تقديم الدعم اللازم للأسر المستحقة إلى الدعم السكني، حيث تعتبر هذه الأهداف من أهم الأمور التي تحرص عليها الحكومة السعودية لتحقيق التكافؤ بين فئات المجتمع السعودي، كما أتاحت الدولة خاصية التسجيل عبر منصة جود عن طريق الجمعيات الخيرية التي تساهم في دعم المبادرة للتأكد من استفادة الأسر الأشد احتياجاً بالدعم.