نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “قبل الإغلاق” وزارة الحرس الوطني توظيف 1443 التقديم والشروط SANG.GOV.SA في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أخبار وزارة الحرس الوطني توظيف 1443، حيث زاد البحث بشكل كبير بين المواطنين السعوديين في جميع أنحاء المملكة عن فرص العمل الجديدة التي تم الإعلان عنها منذ فترة قليلة، حيث يعتبر الحصول على وظيفة أو التجنيد في وزارة الحرس الوطني أحد الأحلام التي يحلم بها الآلاف من المواطنين في جميع أنحاء المملكة، لما فيها من خدمة للوطن ومن مكانة اجتماعية مرموقة بين الناس، وسنتابع معكم في هذا المقال كل ما يتعلق بتلك الوظائف وطريقة التقديم عليها بكل سهولة ويسر عبر رابط التقديم الذي سندرجه لكم، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الحرس الوطني

نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بوزارة الحرس الوطني السعودي، والتي زاد البحث عنها بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة، وهذا بخصوص الوظائف التي تم الإعلان عنها، والتي سنتعرف معكم على كيفية التقديم عليها.

حيث إن الحرس الوطني هي عبارة عن أحد أهم القوات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وهي مسؤولة بشكل أساسي على الحفاظ على الأمن الداخلي في المملكة، وتقدم العديد من الخدمات للمواطنين مثل الخدمات الصحية وحماية المشاعر المقدسة والكثير من الخدمات لوطننا الغالي.

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وظائف الحرس الوطني 1443

حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني توظيف 1443 عبر حسابها الرسمي عبر تويتر عن العديد من الوظائف في العديد من التخصصات للرجال، وهذا سواء من حملة الشهادات الثانوية أو الدبلوم أو الثانوية، وهذا في التخصصات التالية:

تخصص اتصالات (حملة الدبلوم).

علم نفس (تخصص بكالريوس).

خدمة اجتماعية (بكالرويس).

وظائف عسكرية (ثانوية).

وقد أعلنت عن الشروط الخاصة بها في نفس التغريدة والمطلوبة في كل تخصص.

تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) https://twitter.com/sanggovsa/status/1503389579226894336?ref_src=twsrc%5Etfw

شروط الحرس الوطني توظيف

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وهذا ما عدا من نشأ مع والده خارج المملكة في خدمة الوطن.

حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضية مخلة بالأمانة والشرف.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، ولا يقل طوله عن 160 سم.

في حالة اذا كان المتقدم متزوجا، يجب أن تكون زوجته سعودية.

عدم التوظيف مسبقا في أي وظيفة حكومية.

في حالة امتلاك شهادات من الخارج، يجب أن يتم معادلتها وتوثيقها من وزارة التعليم.

لكن يجب امتلاك المؤهل المطلوب في الوظيفة المتقدم عليها.

اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

رابط القبول الموحد الحرس الوطني

ويمكنكم التقديم على وظائف الحرس الوطني عن طريق اتباع الخطوات الموضحة في المقطع التالي: