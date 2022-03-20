رابط منصة سلفة 1443 للتمويل الشخصي السريع دون تحويل الراتب

رابط منصة سلفة 1443 للتمويل الشخصي من الروابط المهمة جدا لدي عدد كبير من السعوديين، حيث يمكن لأي شخص سعودي يعيش داخل المملكة العربية السعودية ويحمل الجنسية السعودية أن يقدم علي طلب سلفة 1443 بكل سهولة ويسر وذلك عبر الدخول إلى الموقع الالكتروني والتي خصصته شركة سلفة والهدف من ذلك هو تمويل المشروعات متناهية الصغر، وموقع ثقفني سوف يوضح لكم بالخطوات كيفية طلب سلفة 1443 وكيفية الحصول علي تمويل شخصي سريع وسداد علي فترة طويلة وعلي الفور يتم إيداع المبلغ في حساب العميل فور التقديم علي سلفة.

رابط منصة سلفة 1443

خطوات بسيطة وسهلة جدا يقدمها موقع سلفة الالكتروني سوف نوضحها لكم عن كيفية التقديم في طلب سلفة عن طريق إنشاء حساب جديد بكل سهولة ويسر ويمكنك عزيزي المقدم علي طلب سلفة بالتواصل مع الموقع الالكتروني أو من خلال الاتصال علي هذا الرقم 920000327 وهذا الرقم مكتوب علي الموقع نفسه ويمكنك التواصل أيضا عن طريق إرسال رسالة من خلال بريدك الالكتروني عن طريق نموذج الاتصال والموجود بالموقع وسوف تتبع الخطوات وفي خلال دقائق سوف تطلب السلفة وبعد ذلك سوف يتم مراجعة الطلب وفورا يتم إيداع المبلغ في حسابك البنكي.

وكما موضح بالصورة السابقة كيفية تسجيل الدخول عبر رابط سلفة الالكتروني ويتميز هذا الموقع بمميزات لا حدود لها يجب عليك فهم كل ميزة على حدا حتي تستفيد من كل المميزات المقدمة وتختار احتياجك فقط بشكل ناجح حيث يقدم تمويل شخصي للأفراد بتقنية مالية جديدة بكل سهولة ويسر حيث توفر علي المتقدم مجهود الذهاب إلى الشركة أو البنك وبسهولة، كما تعلمون أننا في ظل فترة انتشار فيروس كورونا من الصعب الذهاب إلي البنوك حتي نبتعد تماما عن الزحام ومخالطة عدد كبير من الأشخاص، حتي نحافظ علي البعد الاجتماعي ونقلل فرص انتشار المرض،حيث يمكنك الطلب من مكانك في المنزل أو من مكان عملك عن طريق الأنترنت عبر الموقع الالكتروني أو من خلال تطبيق سلفة، حيث تتوافق سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولها هامش ربح تنافسي وتعطيك فترات سداد مريحة وسهلة ومجدولة، إلى جانب عدم تحويل الراتب.

كيفية التقديم على طلب سلفة 1443



هناك 3 خطوات يجب أن تمر بهم عند طلب سلفة 1443 :

لابد من تحديد قيمة المبلغ التي سوف تقترضه، فلابد أن يتراوح ما بين 1000 إلى 5000 ريال سعودي ويتم تحديد السداد بالشهور.

لابد من تسجيل ومليء كافة البيانات الشخصية للمتقدم كرقم الهاتف النقال ،رقم بطاقة الهوية ،والبريد الالكتروني وكافة البيانات المطلوبة ورفع كافة أوراق ومستندات الدخل.

سوف يتم إيداع المبلغ المطلوب اقتراضه فور مراجعة كافة البيانات والأوراق الخاصة بالمتقدم.