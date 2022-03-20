نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد الآن لسداد الديون وطلب المساعدة المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة ومساعدات مالية وسداد ديون ومساعدات عينية وعلاجية وغيرها من الخدمات التي يتقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، قد دفعت بالكثير من السعوديين للبحث والتحري عن طريقة التقدم لطلب المساعدات المختلفة التي يحتاج إليها المواطنين، فهناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم على طلب المساعدة ليتم الموافقة على طلبة، بالإضافة إلى ذلك أيضاً فهناك صيغة يجب اتباعها وكتابة الطلب بها للموافقة عليه، كل ذلك وأكثر سنوضحه لكم من خلال هذا المقال ليستفيد به السعوديين.

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

واحدة من المؤسسات الخيرية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية تعمل على تقديم المساعدات المختلفة للمواطنين السعوديين، فالمؤسسة لم ترد طلب لأي مواطن يستحق الحصول على المساعدة الذي يرغب فيها سواء كانت مساعدة مالية أو علاجية أو عينية أو مساعدة في إيجاد منزل أو غيرها، وسنوضح لكم طريقة كتابة الطلب وطريقة إرساله لمؤسسة فهد الخيرية.

التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

سنوضح لكم طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لإرسال طلب المساعدة:

موقع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية علي الأنترنت.

عنوان مقر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية: مدينة تبوك- طريق الأمير فهد بن سلطان- بجوار مبني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

عنوان أخر لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد: 6600 حي الروضة- مدينة جدة- المملكة العربية السعودية.

رقم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد: 485232658966

رقم التواتساب: 8004000000

لتواصل من خارج السعودية على رقم: 920030003

نموذج كتابة طلب المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

سنوضح لكم الصيغة التي يجب اتباعها في كتابة طلب المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد تحية وتقدير لسموك أتقدم إليك بطلب المساعدة ” مع ذكر المساعدة الذي ترغب فيها” وتوضيح الأسباب لطلب المساعدة. إرفاق المستندات والأوراق التي توضح الحاجة للمساعدة التي تقوم بمطالبتها. ختامه الطلب بالتمني بالموافقة عليه. الاسم كامل/…. العنوان/…. رقم الجوال/….

شروط الموافقة على طلب المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية