نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وطريقة تقديم وظائف الحرس الوطني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الحرس الوطني عن وظائف شاغرة للرجال، ودعت الراغبين في التقديم فى تلك الوظائف العسكرية، ممن تنطبق عليهم الشروط والتخصصات المطلوبة، إلى سرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني، حيث أن باب القبول والتسجيل مفتوح لمدة 5 أيام فقط، وتنقسم الوظائف المعلن عنها إلى وظائف لحملة البكالوريوس، ووظائف لحملة الدبلوم، ووظائف لحملة الثانوية العامة، وهناك شروط عامة لجميع المتقدمين، وهو ما سوف نتناوله في السطور التالية.

خطوات ورابط تقديم وظائف الحرس الوطني رجال 1443:-

يتم الدخول على موقع وزارة الحرس الوطني.

يتم الضغط على التوظيف من تبويب الصفحة الرئيسية.

ستجد أمامك الوظائف المعلن عنها.

يتم الضغط إعلان الوظيفة المتقدم لها من خلال الضغط على المزيد.

ستجد أمامك إعلان الوظيفة المتقدم لها والشروط الخاصة بها وفي أخر الصفحة سيطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، ثم الإقرار على انطباق الشروط وذلك كما في الشكل التالي:-

يتم متابعة عملية التسجيل حتى الانتهاء وحفظ البيانات المسجلة.

تخصصات وظائف الحرس الوطني رجال 1443 وسلم الرواتب:-

دعت الإدارة العامة للقبول والتسجيل في وزارة الحرس الوطني، المواطنين الراغبين في شغل الوظائف العسكرية من حملة التخصصات التالية إلى سرعة القبول والتسجيل :-

* وظائف عسكرية لحملة البكالوريوس من تخصصات علم النفس والخدمة الاجتماعية ممن تنطبق عليهم الشروط الآتية:-

– لا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد

– يقوم بتقديم مشهد من الجهة التعليمية موضح بها بأنه انتظامه في الدراسة ومدتها.

– بطاقة تصنيف سارية.

* وظائف عسكرية لحملة الدبلوم من تخصصات الاتصالات ممن هم خريجي كلية الاتصالات بالشروط الآتية:-

– إرفاق الدورات والخبرات الحاصل عليها المتقدم في نفس مجال التخصص أن وجدت.

* وظائف عسكرية لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الشروط العامة المطلوبة توافرها في المتقدمين:-