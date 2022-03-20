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عروض هايبر بنده لشهر رمضان المعظم، من المعروف أن هايبر بندة من أكبر سلاسل التجزئة في المملكة العربية السعودية والذي يقدم عروض وتخفيضات تهم كل بيت سعودي طوال العام وخاصة في شهر رمضان المبارك فكل ربة منزل تبحث عن أجود المنتجات والعروض عند شراء إحتياجاتها من مواد وسلع غذائية ويوفر لك هايبر بنده كل ماتحتاجين إليه للتسوق لشهر رمضان الكريم بأفضل وأقل الأسعار، وفيما يلي بعض من عروض هايبر بنده. عروض هايبر بندة على الأجهزة الكهربائية: محضرة طعام من مولينكس متوفرة بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 449 ريال سعودي، ويتميز محضر الطعام من مولينكس بسرعته العالية لتقطيع وبشر وخفق الطعام، وقد خصص هايبر بنده بحد أقصى ثلاث قطع لكل عميل.

فرن كهربائي أي تي سي سعة 45 لتر متوفر بسعر 265 ريال سعودي بدلا من 365 ريال سعودي، ويمتاز فرن أي تي سي بشواية متحركة لشوية الدجاج به بسرعة عالية وسعة حجمه الكبيرة.

مكنسة كهربائية أريتي بقدرة 1600 وات متوفرة في هايبر بنده بسعر 129 ريال سعودي بدلا من 219 ريال سعودي، وهي ذات قوة شفط جبارة للأتربة يمكن تنظيف السجاد والصالون والأنتريه وأيضا الستائر. عروض هايبر بنده على السلع الغذائية: أكياس شاي ربيع المذاق الأصلي عبوة 300 كيس شاي أسود حبيبات متوفر بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي.

مربى حلواني بوزن 400 جرام متوفر منها نوعين مربى بطعم مشمش ومربى بطعم الفراولة بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 23.90 ريال سعودي.

أنصاف صدور دجاج بلا عظم وبلا جلد من ساديا بوزن 450 جرام عدد 2 قطعة متوفر بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 33.90 ريال سعودي، ويمكن إستخدامها في عمل البانيه البانيه والإستربس.

دجاج ساديا بوزن 1 كيلو جرام عبارة عن كارتونة كاملة تحتوي على عدد 10 دجاجات بدون أحشاء بسعر خاص للكرتونة 124.95 ريال سعودي بدلا من 164.95 ريال سعودي، ويمكنك تقديم دجاج ساديا في العزائم مشوي أو محشي بالأرز.

دجاج دو بوزن 1300 كيلو جرام دجاج دو هو دجاج فرنسي مجمد وحلال بسعر 144.95 ريال سعودي بدلا من 198.95 ريال سعودي.

شوربة الدجاج بالشعرية من ماجي بوزن 60 جرام عدد 12 علبة بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 47.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات 50% على الأجهزة الكهربائية في هايبر بنده بالسعودية - ثقفني

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