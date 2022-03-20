نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الحرس الوطني 1443 رجال ob.sang.gov.sa سلم رواتب الحرس الوطني مع البدلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الحرس الوطني 1443، أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتقديم على وظائف الحرس الوطني رجال 1443 لحملة البكالوريوس والدبلوم، كما تم وضع العديد من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر في كل مواطن سعودي يرغب التسجيل في الوظائف العسكرية الشاغرة بشكل إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لدائرة الحرس الوطني، علما أن عملية التسجيل تبدأ يوم الأحد 20 مارس 2022 الموافق لـ17 شعبان 1443 هـ وتنتهي مدة التقديم يوم الخميس 25 من شهر مارس الحالي الموافق لـ 21-08-1443هـ، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها التسجيل في الحرس الوطني والالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

رابط تقديم الحرس الوطني 1443

يمكن لكل مواطن سعودي حائز على البكالوريوس أو مؤهل الثانوية العامة أو أقل ويتوفر على جميع شروط التسجيل في الحرس الوطني السعودي التقديم على الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت موضحة كالآتي:

ندخل مباشرة على الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني

ثم يجب أن يضغط المتقدم على مربع “الخدمات الإلكترونية”

ثم النقر على عبارة “القبول والتسجيل”.

بعدها يتم اختيار بند تسجيل طلب جديد للمسجلين الجدد الذين لم يسبق لهم التقديم على أي وظيفة من وظائف الحرس الوطني

أما بالنسبة لمن سجل في وقت سابقا يجب عليه أن يختار تعديل طلب سابق.

كتابة كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح

النقر على إرسال

ستحصل على رسالة من خلال هاتفك الجوال تفيد بنجاح عملية التقديم.

تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 14, 2022

شروط التقديم على الحرس الوطني 1443

أعلن الإدارة العامة لوزارة الحرس الوطني السعودي على العديد من الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر في كل مواطن سعودي يريد التسجيل في الحرس الوطني رتبة جندي، وجاءت شروط التسجيل على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن أربعون سنة.

أن يكون لائقا طبيا وليس لديه أي مرض مزمن كما لا يعاني من أي تشوهات خلقية.

طول المتقدم يجب أن لا يقل عن 160 سم

أن لا يون متزوج من امرأة أجنبية غير سعودية

اجتياز جميه الاختبارات المقابلة الشخصية بنجاح

الحصول على المؤهل المطلوب للوظيفة.

يجب أن يتمتع الراغب في التسجيل بالسمعة الطيبة، والسلوك والسير الحسن وأن لا يكون قد حكم عليه بجناية المخلفة بالشرف والحياء والأمانة.

الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو أقل.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها لدى الجهات المختصة

أن لا يكون المتقدم عامل في أي وظيفة حكومية أو طرد في وقت سابق من إحدى الوظائف العسكرية.

إذا كان لدى المتقدم خبرة في عمل ما يجب عليه إحضار شهادة مصدّقة لإثبات الخبرة.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف الحرس الوطني للرجال

لكل فرد يرغب في التقديم على وظيفة من الوظائف العسكرية للحرس الوطني السعودي احظار المستندات والوثائق المطلوبة يوم المقابلة الشخصية، وتتكون تلك الأوراق في:

ثلاثة صور شمسية حديثة بخلفية بيضاء

أصل وصورة طبق الأصل لبطاقة الهوية الوطنية.

كذلك أصل وصورة طبق الأصل للسجل الأكاديمي.

أصل وصورة طبق الأصل وثيقة التخرج

وثيقة اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

بالنسبة للأفراد الحائزين على شهادات تعليمية من خارج السعودية يجب عليهم معادلتها لدى مصالح التعليم العالي.

سلم رواتب الحرس الوطني مع البدلات

تم تحديث السلم الخاص برواتب الحرس الوطني مع البدلات من قبل حكومة المملكة العربية السعودية وجعله يتماشى مع متطلبات الحياة نظير لما تقدمه هذه الفئة من تضحيات في سبيل الوطن ومن أجل العيش الكريم لكافة أفراد القطاع الأمني وجاءت تفاصيل رواتب الضباط والجنود العاملين في الحرس الوطني على النحو التالي:

كما كان مبرمج سابقا من قبل الإدارة العامة لوزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية فقد تم تفعيل رابط تقديم وظائف الحرس الوطني رجال للعام 1443 يوم الأحد 20 مارس 2022 وهذا للتجنيد في الوظائف العسكرية للمملة ولكل مواطن سعودي يتساءل عن الطريقة الصحيحة التي يستطيع من خلال التسجيل بشكل إلكتروني بالوظائف الشاغرة المختلفة المعلن عنها في وقت سابق ما عليه سوى اتباع الخطوات المدرجة في اعلى هذا المقال.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تعرفنا فيه بشكل مفصل ودقيق على موضوع ازداد البحث عنه بكثرة في الآونة الأخيرة بالمملكة العربية السعودية ألا وهو رابط تقديم الحرس الوطني 1443.