شركة الأمثل للتمويل تقدم التمويل التأجيري للسيارات

شركة الأمثل للتمويل ، تعتبر من الشركات التي تعمل في مجال تقديم التمويلات الميسرة للأفراد من خلال العديد من برامج التمويل المختلفة، فمن خلالها يمكن الحصول على العديد من التمويلات منها النقدية ومنها العينية الخاصة بموضوعنا اليوم وهو التمويل التأجيري، فبجانب الحصول على تمويل ميسر بدون كفيل تصل قيمته إلى خمسون ألف ريال فهناك أيضاً تمويلاً تصل قيمته حتى مائة ألف ريال، ومع ذلك تقدم شركة الأمثل للتمويل منتج التمويل التأجيري لتلبية جميع احتياجات عملائها الراغبين في تملك سيارة أحلامهم وفق برنامج أعد لذلك خصيصاً بتسهيلات مدروسة من قبلهم بعناية، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة الحصول على تمويل التأجير المنتهي بالتمليك لمختلف أنواع السيارات.

التمويل التأجيري المقدم من شركة الأمثل للتمويل

يعد ذلك التمويل من التمويلات المرغوبة للعديد من الأشخاص للحصول على سيارة مقابل قيمية إيجارية شهرية تنافسية مع سهولة في إجراءات الحصول على التمويل، فيعد من أهم مزايا التمويل التأجيري من الأمثل هو أن ذلك التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويبلغ قيمة التمويل إلى المائة ألف ريال سعودي وذلك مقابل هامش ربح تنافسي مع باقي الشركات التمويلية، فضلاً عن سهولة الإجراءات وسرعتها مع مدة السداد للتمويل والتي قد تصل إلى 24 شهراً من تاريخ الحصول على قيمة القرض.

المستندات المطلوبة للتمويل التأجيري للسيارات

يمكن الحصول على منتج التمويل التأجيري بكل سهولة إذا توافرت لدى المتقدم المستندات التالية:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم.

يشترط تقديم صورة من رخصة القيادة سارية المفعول.

خطاب تعريف براتب المتقدم.

تقديم كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر للعميل.

كتابة العنوان الوطني.

تقديم ما يفيد بإثبات السكن ملك أو إيجار.

طريقة التقديم على التمويل التأجيري من الأمثل

إذا كنت ترغب في التقديم بطلب الحصول على التمويل التأجيري فيمكنك التقديم عليه بكل سهولة عبر زيارة الموقع الرسمي للأمثل، وتعبئة نموذج تقديم الطلب بكتابة أسمك ورقم الجوال والدخل الشهري لك وأسم جهة العمل وما هو الغرض من التمويل ولا تنسى أختيار نوع التمويل الراغب في التقديم عليه.