من يحلم بالحج المجاني الشروط وطريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 2022

ينتظر الكثير من المواطنين والمقيمين من الجنسيات المختلفة بالمملكة عن الاعلان عن حملة الراجحي للحج المجاني للتقديم والاشتراك في هذه الحملة ومن يحالفه الحظ يفوز بالحج المجاني مع الراجحي، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط التقديم ورابط التقديم وكيفية التقديم فى حملة الراجحي والاوراق والمستندات المطلوبة للقبول فى حملة الراجحي وكما سوف نوضح موعد التقديم، حيث لا يعرف الكثيرون طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 2022، والتي تقدم خدمات الحج مجانا من انتقالات وسكن وإعاشة وغيرها من الخدمات التي تساهم في تسهيل فريضة الحج للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً، تم الإعلان عنها مجددا استعداداً لموسم الحج للعام الجاري، هناك الملايين من المسلمين من كافة بقاع الأرض يبغون القيام بفريضة الحج ولكن بسبب قلة المال لن يتمكنوا من ذلك، ولذا يتضطر البعض من التقديم في مؤسسة الراجحي حتى تمكنهم من الحج المجاني بدون أي مصروفات تحت إشراف وزارة الحج والعمرة بالمشاركة مع مؤسسة الراجحي الخيرية والتي تهدف الى تيسير الحج لغير القادرين.

كيفية التسجيل في حملات الحج المجاني للراجحي:

ادخل على رابط موقع الراجحي الرسمي.

ثم عليك بتسجيل رقم الهوية الوطنية.

ثم تقوم بكتابة رقم الجوال.

ثم عليك بالنقر على ايقونة الدخول.

يقوم المستفيد بالضغط على ايقونة حملة الراجحي للحج.

ثم تقوم بتوضيح المكان المخصص للشخص المتقدم.

ثم تقوم بكتابة وملء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

ثم تقرا الشروط جيدا والموافقة على الشروط والأحكام.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة كلمة إرسال.

ثم انتظر حتى يتم مراجعة الطلب.

موعد التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني:

من الجدير بالذكر أن موعد فتح باب التسجيل للحج المجاني من خلال بوابة الراجحي وفقاً للحملة التي تم الإعلان عنها من خلال صفحته الرسمية، فقد اقترب موعد فتح قريبا حيث يتوقع أن يتم فتح باب التسجيل في الراجحي للحج في أواخر شهر شعبان 1443 أو مع بداية شهر رمضان، ويمكنكم التعرف على الموعد المحدد لفتح باب التقديم في حملة الراجحي من خلال الدخول على رابط منصة الراجحي أو عن طريق الاتصال بالرقم الموحد 920027768 .

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في حملات الحج الراجحي 1443: