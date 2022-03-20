نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني والوظائف المتاحة والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية عن حاجتها لبعض الوظائف الشاغرة في الوزارة تحت بند التشغيل والصيانة، وقد أوضحت أن التقديم سوف يكون إلكترونياً من خلال الرابط الرسمي لوظائف الوزارة، والذي تجدونه في الفقرة الأولى من هذا المقال بالإضافة إلى وضع الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في المتقدمين إلى الوظيفة، يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 1442/07/16هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1442/07/20هـ الساعة 11.59 مساءً، فالحرس الوطني هو احد فروع القوات العسكرية السعودية المسلحة التي تعمل على حماية الوطن من الدخلاء والخونة وحماية حدود البلاد من المعتدين، كما انه يشارك وزارة الداخلية السعودية في حماية أمن الحج وتقديم الخدمات الصحية بالمشاركة مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى تقديم النشاطات الاجتماعية مثل المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية).

رابط التقديم على وظائف الخدمة العسكرية بوزارة الحرس الوطني وشروط التقديم:

تعلن وزارة الحرس الوطني السعودية اليوم الموافق 20 مارس 2022، 17-8-1443 عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بوظائف الخدمة العسكرية، بمختلف مناطق المملكة من اليوم الأحد 20 مارس 2022 ولمدة خمس أيام قادمة لاستقبال طلبات التجنيد، مع العلم أن هذه الوظائف متوفرة لحملة الشهادات العليا والمتوسطة من الرجال ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني الوظائف المتاحة والشروط التي تتطلبها كل وظيفة.

ويتم استقبال طلبات التجنيد عبر البوابة الالكترونية لوزارة الحرس الوطني.

الوظائف العسكرية المتاحة لحملة شهادة البكالريوس:

الوظائف المتاحة هي علم نفس وخدمة اجتماعية.

شروط التقديم هي؛

أن لا يقل تقدير المتقدم عن جيد. مشهد من الجهة التعليمية موضح بها انتظام الدراسة ومدتها. بطاقة تصنيف سارية المفعول.

وظائف وزارة الحرس الوطني لحملة الدبلوم:

الوظيفة المتاحة هي تخصص اتصالات( من خريجي كلية الاتصالات)، بشرط إرفاق الدورات والخبرات في نفس المجال إن وجدت.

تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 14, 2022

الوظائف المتاحة في وزارة الحرس الوطني ورابط التقديم:

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن الوظائف التالية؛ والتي يمكن التقديم عليها من خلال الرابط التالي؛ تقديم الحرس الوطني.

الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المتقدمين على الوظائف:

تشترط وزارة الحرس الوطني توافر بعض الضوابط والشروط في المتقدمين على وظائف الحرس الوطني وهي كالتالي.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأن لا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

ويحتم اجتيازه إلى المقابلة الشخصية.

ويجب أن يكون لائقاً طبياً بأن يجتاز الكشف الطبي.

يجب توافر حسن السير والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخله بالشرف والأمانة.

ويجب أن لا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية.

يجب على المتقدم الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعياً بالعمل الإداري.

يجب أن تكون الخبرات السابقة بالقطاع الخاص في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها مبيناً بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقه ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع جلب تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.